La argentina Josefina Licitra ganó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz

El Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, que reconoce la excelencia de escritoras en lengua española y es entregado por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tiene desde el lunes una nueva ganadora: la argentina Josefina Licitra, por su novela de no ficción Crac.

El jurado, compuesto por la chilena Giselle Etcheverry Walker, el venezolano Daniel Centeno Maldonado y los mexicanos Anamari Gomís, Patricia Córdova Abundis y Roberto Domínguez Cáceres, examinó los trabajos de 135 aspirantes de 12 países. Licitra fue elegida como ganadora en forma unánime, por la creación de “una novela confesional que aborda la ruptura del vínculo entre un padre y una hija, y convierte esta experiencia privada en reflexión literaria sobre la autoría, la escritura, el duelo y la memoria”, según indica el acta oficial. También destacaron que la argentina “se expone con sentido del humor, sin reservas, y demuestra un notable dominio de distintos registros y planos narrativos que, sin caer en la sensiblería, trasladan al lector las mismas incertidumbres existenciales que atraviesan a la autora” y que merece una mención especial “el tratamiento del desarraigo, explorado en sus múltiples dimensiones”.

Consultada por la organización luego de que se conociera el fallo, Licitra dijo que sentía “sorpresa, felicidad y también alivio. Crac es un libro íntimo, doliente, un poco impúdico. Y fue escrito desde la incertidumbre”. Agregó que la novela “nace de dos conflictos relacionados entre sí. Mi padre, quien vive en otro país, no me dirigía la palabra desde hacía muchos años por razones que yo no terminaba de comprender, y ese silencio se derramó sobre mi mundo expresivo: dejé de escribir”. Para ella el libro “es una novela de no ficción, en tanto todo lo que se cuenta es verificable o tiene un correlato con la realidad”, y reconoció que a diferencia de otros libros suyos, “la estructura tuvo una centralidad vinculante: marcaba la diferencia entre un diario íntimo y una novela”.

Operación Estrella

Licitra, nacida en La Plata en 1975, es autora de 38 estrellas: la mayor fuga de una cárcel de mujeres de la historia (2018), que cuenta lo ocurrido el 30 de julio de 1971, cuando un grupo de presas políticas uruguayas escapó de la cárcel de mujeres de Cabildo, en Montevideo, en lo que se conoció como Operación Estrella. Su investigación también dio lugar a una obra de teatro y un episodio del podcast Fugas.

En el libro, Licitra recuerda que dos meses después de esa fuga se concretaría otra, de la cárcel de Punta Carretas, de la que escaparon 111 presos, en el evento conocido como El abuso. “Sobre ‘El abuso’ se publicarán libros y artículos, se darán entrevistas, se harán documentales. Pero sobre ‘La estrella’ no habrá, en comparación, casi nada. Porque cualquier acción próxima a ‘El abuso’ corre el riesgo de parecer pequeña”, anotó. “Y también, probablemente, por otras razones que no tienen que ver con el tamaño. O que sí tienen que ver, depende del punto de vista. La Operación Estrella estuvo protagonizada por mujeres. Aunque desde fuera fue tramada por hombres”, escribía en el primer capítulo.

En conversación con la diaria a propósito de esa obra, la escritora dijo que desde un comienzo la pensó como un relato policial: “Lo que tenía que ver era cómo hacía, porque todos saben que la fuga se hizo y que fue exitosa, y no se puede mantener una tensión policial en torno a un hecho que ya sabés cómo termina. Y me preocupaba bastante eso. Pero una vez que sabés quiénes son las que se fugan, llegás al relato final con una sensación de inminencia y vértigo, similar a la que podrías tener si no supieras cómo termina. Porque al principio son unas desconocidas que se van, y al final, las fugadas son mujeres de las que sabés muchas cosas y por eso se da una empatía muy fuerte: sabés con qué tipo de subjetividades cargan. Esto genera que el final conmueva”.

Las uruguayas

Desde su creación en 1993, el Sor Juana tuvo una ganadora uruguaya en tres oportunidades: en 2006 fue para Claudia Amengual por Desde las cenizas, mientras que Fernanda Trías lo conquistó en 2021 con Mugre rosa y en 2025 con El monte de las furias, y fue la segunda escritora en ganarlo dos veces. En esta oportunidad, los 15.000 dólares con que se premia a la autora de la mejor novela publicada originalmente en español fue para la escritora argentina Josefina Licitra por Crac.

La ceremonia de reconocimiento a la ganadora será el miércoles 2 de diciembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Como parte de las celebraciones por su edición número 40 habrá una lectura polifónica con anteriores ganadoras del Sor Juana Inés de la Cruz, que leerán un fragmento de la obra por la que fueron premiadas además de compartir sus reflexiones con el público. Está prevista la presencia de Trías, entre otras autoras.