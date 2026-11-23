Desde el 28 de noviembre hasta el 6 de diciembre se realizará una nueva edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en México, descrita por sus organizadores como “la mayor reunión del mundo editorial en español”. En nueve días y con Italia como país invitado de honor, desfilarán autores de muchas partes, y habrá una fuerte presencia de escritores y escritoras de Uruguay.

Como en la Feria del Libro de Buenos Aires unos meses atrás, la participación uruguaya será atravesada por el eje “De la A a la Z: la poesía uruguaya”, con Alfredo Zitarrosa como figura que, por su relación con Argentina y México, actúa como puente cultural.

“Cuando elegimos la poesía, la elegimos desbordando el género”, cuenta a la diaria Valeria Tanco, coordinadora del Instituto Nacional de Letras (Inlet). “La poesía en Uruguay está en las canciones, está en la narrativa, está en otro tipo de libros, está presente también en el carnaval, en las murgas. Está en todos lados. Y hablamos con el Archivo Zitarrosa y ellos tenían ejemplares de la edición que sacó Planeta del libro Sonríe muerte, único libro de poesía publicado de Alfredo. Fuimos con el Alfredo poeta, no el compositor de canciones”.

Tanco destaca el “esfuerzo” de la Dirección Nacional de Cultura y “de todos y todas quienes van por la suya”, en referencia a editoriales que tienen su propio stand o autores que son invitados directamente por la organización de la FIL. “Las poetas que viajan son Rocío Medina y Regina Ramos. Cuando elegimos qué escritores o qué escritoras llevar, lo hacemos buscando un maridaje con quien ponemos como estandarte. Ellas dos son del interior y eso nos interesaba muchísimo, y su obra se toca de alguna manera con lo criollo”.

La delegación termina conformándose en un trabajo con la FIL, más complejo por lo presupuestal que el envío a Buenos Aires. Explica Tanco: “También van Lalo Barrubia, Gonzalo Baz, que va por la editorial Pez en el Hielo, y Yanina Vidal, que va a presentar la edición mexicana de su libro Niñas vírgenes; la comunicamos con la Feria y le sumamos una actividad. Vamos tejiendo, de la manera que podemos, esta presencia de Uruguay allá”, que incluye el stand que el Inlet tiene en sociedad con la Cámara Uruguaya del Libro.

La continuidad en Guadalajara busca, en palabras de Tanco, “que los escritores y escritoras que van tiendan puentes, hagan líneas y sean conocidos. El año pasado fue Eugenia Ladra y este año hay un programa de la FIL que se llama “26 en el 26”, donde eligieron a 26 novelistas jóvenes sub 40, y así van Tamara Silva Bernaschina, que había viajado en otra oportunidad, y Eugenia Ladra. No digo que es una consecuencia directa, pero les dio visibilidad. Y, por supuesto, todo lo que sucede con Fernanda Trías allá, que tiene dos premios Sor Juana Inés de la Cruz”.

“La expectativa es que nuestros escritores y escritoras puedan tener la oportunidad de participar en estas instancias, conocer a colegas y también, por qué no, a editores y agentes. Que estén vinculados a una feria que es impactante en su capacidad de generar buenas nuevas para los escritores y las escritoras. Después depende de cada uno, de cada una, cómo se pueden hacer esos movimientos. Pero ya estando allá, en contacto con la organización de la FIL, generan un tipo de vínculo que está buenísimo”, dice Tanco.

Para seguir en pantallas

El sábado 28 Rocío Medina y Regina Ramos estarán en el Salón de la Poesía, mientras que al día siguiente repetirán en la actividad bautizada “De la A a la Z: la poesía uruguaya”, moderada por Valeria Tanco. Ese mismo domingo, Lalo Barrubia estará junto al chileno Ramón Díaz Eterovic y la colombiana Juliana Gómez Nieto en la charla “Latinoamérica viva”.

Lalo Barrubia también estará el martes 1° en la charla “Todo lo que llamamos casa”, junto al italiano Emanuele Coccia y la portorriqueña Cezanne Cardona. El miércoles, en una de las charlas de la selección “26 en el 26”, Eugenia Ladra compartirá mesa con la cubana Elaine Vilar Madruga y el mexicano Hiram Ruvalcaba. Esta actividad se transmitirá a través de las redes oficiales e irá desde las 21.00 a las 21.50, hora de Uruguay.

Ese mismo día, Tamara Silva Bernaschina estará en la presentación de la edición mexicana de Temporada de ballenas, y también será el turno de “Literatura y territorio”, con Gonzalo Baz y Eugenia Ladra junto a la mencionada Cardona, el colombiano John F Galindo y el peruano David Silva Rojas, ganador del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat, que vino con polémica incluida.

Niñas vírgenes, de Yanina Vidal, también presentará su edición mexicana el jueves 3, junto al escritor mexicano Luis García Manríquez, y ese mismo día habrá otro encuentro de la selección “26 en el 26”, con Silva Bernaschina junto a la nicaragüense Fátima Villalta y el argentino Roberto Chuit Roganovich. También podrá verse por streaming, de 20.00 a 20.50 de Uruguay.

Una tercera actividad ese jueves será la lectura polifónica con ganadoras del Premio Sor Juana Inés de la Cruz de Literatura, de la que formará parte Fernanda Trías, donde, además de la argentina Josefina Licitra, ganadora de este año, estarán otras premiadas, como sus paisanas Claudia Piñeiro y Gabriela Cabezón Cámara o la chilena Nona Fernández. Se verá por streaming de 22.00 a 23.50 de nuestro país.

La última actividad con presencia uruguaya será “El primer libro: el comienzo de una voz”, con Tamara Silva Bernaschina y la española Lucía Solla Sobral, el viernes 4.