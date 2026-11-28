Verde Urbano es un colectivo que se define por su dedicación a la conservación, la educación ambiental y el empoderamiento ciudadano y que se propone “crear una cultura ambiental, colaborativa y comunitaria”. Lo dirigen el abogado especializado en derecho ambiental Álvaro Xavier de Mello y el tester y desarrollador de juegos de mesa Miguel Olivares, pero el equipo es amplio y diverso: ilustradores, especialistas en educación, diseñadores y comunicadores juntan saberes y esfuerzos para crear juegos que invitan a mirar la naturaleza y la biodiversidad desde una perspectiva cercana, amorosa e informada.

Bichos locatarios

El lanzamiento de la segunda edición del juego Bicho de ciudad, en el que resaltan tanto las tradicionales casas patio (o casas chorizo) como la diversidad de bichos que habitan la ciudad, fue la excusa para que la diaria conversara sobre el proyecto con Xavier de Mello. Sobre este juego, al que definen como “una loa a la naturaleza y, en simultáneo, una carta de amor a la arquitectura rioplatense”, trabajan la idea de patrimonio natural junto con la –más conocida– de patrimonio cultural.

Xavier de Mello cuenta que la inspiración original fue el proyecto 100 trepadoras para la Ciudad Vieja, del colectivo de estudios del paisaje Taller en Verde: la prohibición del arbolado urbano dio pie a que los vecinos y vecinas le buscaran la vuelta y plantaran trepadoras –las emblemáticas santa ritas, por ejemplo–. “¿Cómo podemos pensar un arbolado que tenga que ver con las personas del lugar, con las formas de habitarlo, con esa manera de salirse de la reglamentación? Un poco la idea era cómo podemos traer la naturaleza de nuevo a las ciudades, cómo podemos buscar una forma en la que convivimos de forma activa con la biodiversidad. La forma de vivir en la ciudad, la forma de conocer la naturaleza también hace parte de la cultura”, planteó.

Foto: Martin Hernández Müller

“Nos pareció una forma linda –más allá de la Ciudad Vieja y las trepadoras– de que la gente valore la casa en donde vive, que entienda que es un tipo arquitectónico muy específico del Río de la Plata. Y que se puede vivir, aun en la ciudad, una vida más cerca de la naturaleza. El patio te permite tener noción de las estaciones, de la luz, del sol, que con el aire acondicionado se aleja un poco”, dice. Y con respecto al vínculo con los bichos señala que es muy frecuente considerarlos invasores. “Nos propusimos verlos como vecinos. Hay distintas especies; al empezar a reconocerlos en su singularidad podemos ver una vida y eso se traduce en cómo nos relacionamos con ellos”.

Mariposas de acá

El primer juego que crearon fue Panambí –del que hicieron una versión para escuelas, con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura–, centrado en las mariposas y las plantas hospederas. Un detalle que revela el posicionamiento de Verde Urbano es el nombre: la palabra guaraní que designa una especie particular de mariposa, que funciona como reivindicación también de esa lengua y esa raíz cultural. Distintos mazos de cartas ponen en juego 50 especies de mariposas nativas, plantas –herbáceas, trepadoras, arbustos, árboles– que les sirven de hospederas y posibles acciones humanas o circunstancias que plantean encrucijadas acerca de qué medidas tomar. Es, además de un juego, un recurso educativo que reúne un triple propósito: jugar, conocer, conservar.

“Fue un proceso relativamente largo”, relata Xavier de Mello. “La primera versión fue para juntar fondos para hacer un mariposario en el parque Roosevelt, pero la reacción de la gente fue increíble: hicimos 100 unidades y se agotaron en 48 horas, en una sola feria. Eso nos decidió a sacar una segunda edición, y ya vamos por la tercera”. Pero el juego no se agota en sí mismo, sino que se propone como el puntapié para otras acciones: “La idea es que la gente también se anime a hacer un mariposario en su casa, ya sea que tengas un balconcito en el centro o una casa con jardín. Eso hace que empieces a verlas y a diferenciarlas. Se abre un mundo entero”. El mariposario en el Roosevelt se puede visitar de forma libre y gratuita, y para visitas escolares es necesario coordinar con la dirección del parque.

Foto: Martin Hernández Müller

Xavier de Mello reflexiona sobre el criterio, que primó por mucho tiempo, de plantar especies exóticas que, a la postre, desplazaron a las nativas. “Son un montón de cosas que requieren varias piezas: la mariposa requiere la flor, pero también refugio, espacio verde, tener sol pero también sombra y protección del viento. Es importante pensarlo con un criterio ecosistémico”, sostiene. Destaca, además, que el juego incluye la carta “vecinos organizados”, con la que apuntan a un trabajo con la comunidad y al vínculo virtuoso entre proyectos diversos que compartan una mirada respetuosa del ambiente: “Cuanto más nos apropiamos de la naturaleza, con un criterio no de explotarla, sino de sentirnos parte de ella, surgen proyectos divinos en todo Uruguay y hay que apoyarlos y darles herramientas para que puedan crecer y profundizarse”, plantea. “La idea es que haya un círculo virtuoso”, sintetiza.

Proyecto abierto

Esa apertura está presente en las distintas facetas y etapas del trabajo de Verde Urbano, desde la elección de los ilustradores –que varían para que los juegos sean, al mismo tiempo, una posibilidad de dar a conocer su trabajo– hasta la elección de los lugares de venta –“lugares pequeños que nos interesa difundir, autogestivos, y también viveros, porque nos interesa que sea también oportunidad de comprar las plantas”–, pasando por las bolsas que usan para entregarlos, elaboradas por una diseñadora textil que usa serigrafía como técnica.

La apertura también está en las posibilidades que abre. Xavier de Mello menciona la lectura de poesía relacionada con el tema: Juana de Ibarbourou, Circe Maia e Ida Vitale son solo algunas de las poetas uruguayas que han tomado la naturaleza como objeto poético. También permite conocer el trabajo de científicas y científicos, y menciona el proyecto que se lleva adelante en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, por ejemplo, el de Mariana Grillo con las mantis o el de Anita Aisemberg con las arañas.

Foto: Martin Hernández Müller

Además de los juegos, en la web de Verde Urbano, se puede acceder a material diverso para seguir investigando y conociendo desde distintas perspectivas. Allí incluyen una verdeteca con textos en los que se puede aprender sobre la naturaleza, fichas para colorear, cuentos, poesía de Juana y Circe. Además, comenta, “hacemos campañas educativas, por ejemplo, sobre la Navidad nativa: ¿por qué pensamos la Navidad con nieve, pinos, renos, cuando acá es totalmente diferente? Acá tenemos el ceibo, que está en flor en diciembre y es ideal, con la combinación de verde y rojo. En lugar de apreciar eso estamos siempre mirando lo que es del norte. Acá la Navidad es mucho más chicharras y mar”.

Conversar con Xavier de Mello –con los juegos a mano– es contagiarse de la energía que subyace a Verde Urbano. Tienen nuevos juegos en mente y, sobre todo, el interés por potenciar su propuesta en el vínculo con personas inquietas con intereses afines. Una idea es un juego sobre picaflores, pero por ahora le están buscando la vuelta a algunas limitaciones materiales. Y están trabajando, además, en uno de aves junto con el ornitólogo Gabriel Rocha.