El cuarteto 4 en Línea en realidad es un dúo de dúos (Larbanois & Carrero y Emiliano y el Zurdo) en el que el canto popular y la murga se retroalimentan, y arriba del escenario suele poner a una veintena de músicos. Como quien no quiere la cosa, hace 15 años lanzaron su primer disco, grabado en vivo en el Teatro de Verano, y su carrera se ha mantenido firme, en paralelo al proyecto de cada dúo. Este sábado en el Antel Arena, 4 en Línea se presentará con un nuevo espectáculo, con el que pondrá una “prueba de admisión” de carnaval sobre el escenario, con varios invitados sorpresa.

“Nunca ponemos el eje en los invitados, porque la idea es que convoquemos nosotros. Los invitados es un gusto que nos podemos dar, tanto desde lo artístico como desde lo humano”, dice Mario Carrero (MC), que conversó con la diaria junto con Emiliano Muñoz (EM) en un clásico bar de Cordón.

El espectáculo se está publicitando como una “prueba de admisión” de carnaval. ¿De dónde salió esa idea?

MC: Más que nada, del equipo publicitario. Porque, después de 16 años de actividad sostenida, de habernos presentado no solo en Montevideo, sino también en muchísimos festivales del interior, y de haber asumido hasta una identidad propia –que trasciende lo que es Larbanois & Carrero o Emiliano y el Zurdo–, dijimos “podríamos ver para presentarnos a la prueba de admisión”. Llegamos un poco tarde...

EM: Menos mal, porque ahora que terminó la prueba hay unos líos bárbaros. Pero lo importante es que el jurado de esta prueba de admisión de 4 en Línea en el Antel Arena es el público.

Más allá de la cuestión lúdica, ¿la prueba de admisión de verdad, la del carnaval, no conspira con el ideal del arte? Por ejemplo, no me imagino que en el siglo XVIII se anunciara que Mozart no pasó la prueba de admisión y le bajaron una sinfonía.

EM: Es difícil ser jurado del arte porque hay un tema natural de que te gusta o no. Llevándolo a otro rubro, a veces se dice que un vino vale no sé cuánto, que tiene una madera y una nota de cata espectacular, y de repente a vos te gustó uno que vale 150 pesos. Entonces, eso no se evalúa. 4 en Línea es un refugio que encontramos para sentirnos bien y sobrepasa lo artístico. Es una familia muy grande, donde cualquiera puede tener un problema y nos sentimos cobijados, por eso perduró tantos años. Después, obviamente la música es lo que nos gusta hacer, pero no es solamente eso, porque somos 22 músicos y amigos arriba de un escenario.

MC: El tema de los concursos lo tenés que tomar como que no es algo que te va a salvar la vida. Yo participé en un montón. De muy joven canté en El millonario, un programa que había en Canal 10, en donde coincidí con otros concursantes jóvenes, como el Chato Arismendi. Después canté en otros certámenes. Por ejemplo, en uno que seleccionaba un solista por Montevideo para ir a un festival nacional en Paysandú. Ahí gané, y nos conocimos con Eduardo [Larbanois], que había ido con su dúo desde Tacuarembó. Pero después participé por lo menos cuatro veces para ir a cantar al Festival de Durazno, y siempre perdí. Sin embargo, con el dúo tenemos cuatro Charrúa de Oro en Durazno.

El carnaval tiene una complejidad de la que hace muchos años se viene hablando, y hay, como con todas las cosas, dos bibliotecas: si el concurso ayuda al carnaval o si lo va separando de su raíz. Porque ahora está ganando la ropa, y cuando hablás de ropa, hablás de plata. Con 4 en Línea, que pensamos en dar la prueba de admisión y tuvimos que entrar a pensar en la ropa, llamamos a Armani, pero nunca nos contestó... Porque podés cantar como los dioses y perder por la ropa, la puesta o el texto, pero después la calle puede decir otra cosa.

Hace pocas semanas con 4 en Línea publicaron el disco en vivo Propio y ajeno, que empieza con la canción “Salsipuedes”, que la compusiste vos. Me llamó la atención su ritmo. ¿Es una cumbia murguera?

MC: Primero, tuve la intención de que fuera un estricto análisis informativo sobre el hecho en sí, que viene a contrariar años y años de determinada historia contada desde un solo lado.

Desde el Partido Colorado.

MC: Esta es otra versión, sacada también de documentos históricos; no fue que se me ocurrió a mí discutir con el Partido Colorado. Porque cuando se plantea lo de [Fructuoso] Rivera, a él le tocó porque fue el primer presidente. A mi juicio, salvo [José] Artigas, cualquiera que hubiera estado en la presidencia hubiera hecho exactamente lo mismo, porque era la confrontación de dos modelos culturales y sociales: el charrúa estaba acostumbrado a ser parte vital de todo ese mundo de esa época, a andar a campo abierto y carneando lo que encontrara cuando había que comer. Ahí está la disyuntiva de si era una necesidad o no la solución que se tomó para encauzar el país hacia esa nueva forma cultural. Ese es el fondo de todo. A mí me encanta la historia, y hay un libro maravilloso de [José Pedro] Barrán, Historia de la sensibilidad en el Uruguay [1989], que se lo recomiendo al mundo entero. Ahí está todo lo que estaba pasando. O sea, me puse en periodista de la época y escribí sobre Salsipuedes.

Pero me llama la atención que para musicalizar esa letra no elegiste una milonga sobria, por ejemplo, sino un ritmo bien bailable.

MC: Elegí una música que generalmente, aunque ha variado bastante, se ha asociado con lo marginal. La cumbia, muchos años atrás, era un tipo de expresión artística que no podía estar en los teatros, era lo que bailaba la gente, y después apareció la cumbia villera, la cumbia cheta y todo eso. Cuando le pedí a Gustavo Montemurro que me hiciera un arreglo para esto –la línea melódica ya estaba–, le dije: “Arrimate lo más que puedas a una cumbia villera”. Yo no sé lo que hacían los charrúas musicalmente, y una milonga no sé si representa a los charrúas.

Tampoco sabemos si hacían música.

MC: Algo debían hacer, porque parece que Tacuabé tocaba una especie de arco. Lamentablemente, no pudimos saber lo que hacían ni conservarlo porque eso después se diluyó. Vos decís una milonga, pero era lo que hacía Bartolomé Hidalgo con una guitarra española, en un caballo traído por los españoles... Me imaginé que, si los charrúas estuvieran hoy, no irían a escuchar música de Vivaldi. Tampoco puede ser una cumbia villera: yo soy de hacer esos atropellos artísticos. La idea era tender a un tipo de música, considerada por quienes deciden las cosas en el mundo, marginal o no.

Para algunos, la murga está muy mal vista. De hecho, hasta el día de hoy, cuando un cuadro de fútbol es malo, se dice que es una murga.

EM: Sí, en la comparación nos dejaron en el fondo de la bolsa. Eso también pasa cuando te preguntan de qué laburás y contestás “soy músico, artista, cantante”. “Pero, aparte, ¿de qué laburás?”, te dicen. Eso igual ha cambiado; con la impronta del teatro y con todo lo que tiene que ver con la profesionalización de la murga, con cómo están pensados los espectáculos, para que la gente los pueda mirar en su casa por la televisión y sea un producto de exportación.

Foto: Foto: Mauricio Rodríguez, difusión

En el próximo carnaval vas a salir otra vez en La Nueva Milonga. El carnaval todavía no empezó y ya se habla de que tal o cual murga le da palo al gobierno, como si todo se redujera a eso.

EM: Hoy todas le dan... Siempre se dijo que las murgas son de izquierda y que no le dan palo al gobierno, pero, si mirás a lo que apunta el Carnaval 2027, es una crítica tremenda a la izquierda. No digo que esté bien ni mal, pero, por lo que vi en la prueba de admisión, todas tocaron más o menos los mismos temas. Yo salí en varias murgas, La Gran Siete, Curtidores de Hongos y ahora La Nueva Milonga, y siempre se ha criticado a la izquierda y a la derecha: se habla de los temas de actualidad, de lo que está pasando en el país. La gente quiere tener un reflejo de lo que está sucediendo.

MC: El mismo prontuario se le echó por encima al canto popular, que era muy útil cuando se cantaba contra la dictadura, pero, después, en democracia, “olvidate de que opinabas y volvé a cantar prolijamente”. En mi concepción, porque es lo que aprendí de toda la generación anterior, a la que siempre me quise parecer y la que me marcó lo que había que hacer, como el maestro [Rubén] Lena, Víctor Lima, [Aníbal] Sampayo y Los Olimareños, se debe cantar con determinado compromiso humano. Yo tengo partido; mis canciones no. Yo tengo partido, voto y no renuncio a eso, y nadie lo ignora, porque nunca traté de que no se supiera. No me gusta ser neutral en un mundo que está cada vez peor. Además, por los años 60 yo escuchaba el rock universal, y había una postura, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam, que en aquel momento era la única guerra más o menos popular que había; pero hoy estamos llenos de guerras y no veo el mismo reflejo de rechazo, de crítica o de cuestionamiento.

Una canción política, pero no partidaria, en este disco nuevo es “Batallón 14”, que dice “hoy tiemblan los cuarteles / y tiembla un general”. ¿No es utópica? Porque, en los hechos, el tema sigue bastante quieto y no ha temblado ninguno de los que deberían temblar.

MC: Estoy de acuerdo, pero el día en que apareció el maestro Julio Castro [21 de octubre de 2011], con un tiro en la cabeza, adentro de un batallón, no resiste ningún tipo de explicación que a mí, artista, ciudadano y habitante de este país, me haga mirar para otro lado y decir “hoy no pasó nada”, porque pasó. Además, por muchos años se dijo que se había ido del país o que había sido tirado desde un vuelo. Eso arrasó y marcó algo, que es confrontar lo dicho con la realidad más dura. Claro que puede ser utópico, porque todavía falta un montón de gente y falta explicar muchas cosas, pero ese día se cayó una mentira muy grande. La hizo caer el maestro Castro apareciendo, y la gente que siguió insistiendo en buscar información, que no aceptó la historia oficial y siguió resistiendo. Tanto “Salsipuedes” como “Batallón 14” pretenden ser una visión lo más cercana posible de la realidad y el dolor que me provocan las dos cosas, sin que dejen de ser canciones y sin ponerles una bandera partidaria.

En el nuevo disco de 4 en Línea también está “Santamarta”, de Larbanois & Carrero, una canción que ya tiene 25 años. ¿La seguís reivindicando línea por línea?

MC: Como toda expresión de un momento particular de nuestra historia, si la leés literal muchos años después, capaz que hay cosas que no coinciden. O sea, la “Santamarta” de hoy tendría que hablar de la inteligencia artificial [IA], de que en cualquier momento tenemos que ver qué hacemos con la gente porque la IA –cosa muy buena– está siendo utilizada por gente muy mala y no se está utilizando en beneficio de la humanidad.

¿No has usado la IA para componer algo o al menos para probar qué resultado te da?

MC: No, para nada. No soy un hombre de las cavernas ni quiero hacer, como decía un querido referente mío, un monumento a la carreta –no por [José] Belloni–. Yo utilizo cosas, escribo en computadora, uso el Word, que me sale bárbaro...

Pero ¿nunca probaste pedirle a ChatGPT que componga una canción al estilo de Larbanois & Carrero?

MC: No.

EM: Yo lo hice, con murgas y cosas nuestras, pero te pone palabras que no son las que uno podría usar.

MC: Alguna vez las usaste; si no, no las pone. Capaz que las usaste y no te acordás.

EM: Puede ser, pero es muy liviano el contexto textual que usa. Yo lo hice porque me dio intriga, obviamente, pero hay cosas que son intransferibles.

MC: Es una herramienta muy buena, pero mal usada, y cuando compite con el ser humano, es letal. Usar la IA para operar sin abrir a uno como un cordero sería maravilloso; ahora, si está dejando a un montón de gente sin laburo... Volviendo a lo del carnaval, voy a decir algo que capaz que es polémico. La murga tiene que criticar, no importa quién esté en el gobierno, pero bagre para un lado y tararira para el otro: no puede hacerse funcional a criticar por criticar.

¿Porque así le hace el juego a la oposición?

MC: No creo que le haga el juego. ¿Decís que la oposición va a empezar a ver murga, a comprar discos de murga y a hacerse hincha de la murga porque este año le peguen?

No sé, pero no le va a caer mal que le peguen al gobierno.

MC: Sí, pero igual no le va a importar la murga. Aparte, Uruguay es tan rico culturalmente en el tema identidad, que la murga como tal hay muchos lugares a los que no llega. En Artigas, Rivera o Cerro Largo ni se enteran de que la murga está criticando a Juan o a Pedro. Lo que importa con la cultura no es si pega o no a alguien de turno, sino si genera espíritu crítico.

Lo último, volviendo a “Santamarta”, y disculpá que me lo tome literal: en esa canción decís “Santamarta juega al primer mundo / gracias a los shoppings y a las hamburguesas”. Pero ¿hoy no te comés una hamburguesa?

MC: No. Tengo unas discusiones chinas con mis nietos porque quieren ir a determinada cadena de comidas... No lo inventé yo esto, hay una película maravillosa, Día de furia [Joel Schumacher, 1993], con Michael Douglas; yo me sentí Michael Douglas un montón de veces. Siempre lo cuento: en 1986 fuimos por primera vez a Australia y, por esas cosas de la vida, nos metieron adentro de un shopping, y yo no sabía si estaba en Australia, en Uruguay, en el shopping que ya estaba acá [el Montevideo], en Buenos Aires o en Río de Janeiro. Cuando la vida llega a transformarse en eso, totalmente global, todo igualito, con un idioma neutro y música neutra, ya no me representa.

Podrías componer una milonga basada en Día de furia.

MC: Es maravillosa. Cuando entra, pide un desayuno y le dicen que ya no porque se había pasado un minuto del horario... En una época, nosotros [con Larbanois] terminábamos de cantar e íbamos a La Pasiva de Ejido, que ya había cerrado porque era tarde. Estaban todas las sillas arriba de las mesas, menos en una mesa del fondo, donde los mozos y el planchero nos estaban esperando, y si yo les pedía un pancho con dulce de leche, me lo traían. Me conocían y yo a ellos, y hablábamos. Ese es mi mundo. Es utópico, como vos decís. Vengo perdiendo por goleada, pero no me importa.