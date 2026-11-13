Los fineses góticos: The Rasmus trajo su fiesta alternativa a Montevideo

En su primera presentación en Uruguay, la banda conversó sobre su nuevo disco y el vínculo especial con el público latinoamericano.

Una fila larguísima de lo que solo podría describirse como “góticos” espera ordenada en la noche del lunes feriado. En la puerta de Montevideo Music Box los hay de todos los géneros y las edades, armados de diferentes prendas de color negro, telas de encaje y terciopelo, guantes largos y plumas en la cabeza. Pasaron décadas desde la última vez que debatimos cotidianamente sobre las tribus urbanas y, sin embargo, ahí están, en pleno 2026. ¿Por qué?

El 2 de noviembre, la banda finlandesa The Rasmus llegó por primera vez a Uruguay, luego de más de 30 años de trayectoria y una buena parte de historia como cabeza del movimiento de rock gótico mundial. Montevideo fue la anteúltima parada de una extensísima gira, con el desgaste que eso implica: el cantante Lauri Ylönen llegó con lo justo, presa de una afección respiratoria que los llevó a posponer su show en San Pablo apenas unos días antes.

Todavía convaleciente, Ylönen mantuvo sus compromisos con la prensa y el meet and greet con los fans. “Veremos cómo va hoy; siento que perdí la mitad de mis pulmones”, confesaba a la diaria antes del concierto. Durante el show se disculpó por su voz, aunque nada le impidió alcanzar los registros que lo impusieron como uno de los mayores exponentes del género a principios de los 2000.

Foto: Inés Guimaraens

La reprogramación en Brasil los obligó a acortar su estadía en Uruguay, aunque pudieron ver algo de la ciudad en el trayecto hacia Montevideo Music Box. “Me encantaron los edificios, la variedad en su arquitectura”, comentó Ylönen, y también compartiría esas impresiones con el público durante el concierto.

Abrazar las rarezas

En 2025, The Rasmus publicaron Weirdo, su undécimo álbum de estudio y el primero grabado con la guitarrista Emppu Suhonen. El título funciona como una declaración de principios, que convierte lo raro en una identidad para reivindicar; una forma de decirles a los “raritos” del mundo que no están solos.

“Cuando era chico, eso hizo Alice Cooper por mí. Es el rey de los raros”, recordó Ylönen, y agregó: “Desde los 10 años tenía un póster suyo en la pared y pasaba horas estudiando su maquillaje. Con los años, compartimos giras y festivales, hasta que me encontré en un camerino poniéndome maquillaje al lado suyo, en el mismo espejo”.

The Rasmus en Montevideo Music Box.

“Alice es como un padrino para nosotros, de alguna manera”, apuntó el baterista Aki Hakala. “Es genial cuando conocés a alguien que admirás y resulta ser una persona increíble. Pero también es peligroso, porque querés que sean como superhéroes y no cambien la idea que tenés de ellos. Hace poco Alice me contó algunas cosas de su vida personal y yo no quería escucharlas. ¡Dejame tener mi propia imagen!”, bromeó el cantante.

El nuevo álbum de The Rasmus también representa un movimiento hacia un sonido más pesado, cambio inspirado por el contexto musical. “Me puso contento que hace cinco o seis años el rock alternativo y el metal empezaron a volver, como a principios de los 2000”, celebró Ylönen. “Es un poco más fácil para nosotros en tiempos así, donde la gente va a conciertos y quiere escuchar esta música”.

Después de más de tres décadas juntos, es difícil pensar en nuevas cosas para hacer. “Tenemos que tener cuidado con lo que deseamos, porque hemos sido muy buenos consiguiendo todo lo que queremos”, admitió Hakala, aunque ambos coincidieron en que ingresar al mercado de Estados Unidos es una victoria reciente. Este año encabezaron una gira allí por primera vez y, si bien los escenarios fueron clubes pequeños, lo vivieron como una conquista: “De repente sentimos que era un comienzo, como si la banda recién estuviera empezando”, contó Ylönen.

Foto: Inés Guimaraens

Y hay nuevos planes: el cantante adelantó que en diciembre entrarán al estudio para empezar a trabajar en el próximo álbum. ¿Cómo logran componer en medio de una gira? Hakala recordó que, al terminar algunos conciertos, Ylönen salía corriendo hacia el bus porque necesitaba terminar una canción. “Siento la energía del público y entiendo qué le falta al tema que estoy escribiendo”, justificó el cantante. “Tenemos ese entusiasmo después de 30 años porque nos gusta lo que hacemos. Y somos mejores amigos”, destacó.

Hay que venir al sur

Hakala y Ylönen calculan haber tocado en más de 100 países a lo largo de este tiempo, y asumen que entraron en contacto con un espectro inabarcable de personas. “Venimos de un país frío y oscuro, donde la gente es más tímida y reservada. Y de repente llegamos a Latinoamérica, donde la gente te abraza, te besa y te toca”, señaló el baterista.

“Me fascina mirar al público acá”, confesó Ylönen. “Hay una inocencia casi infantil, cantan las canciones con los brazos abiertos, realmente lo disfrutan. En otros países el público parece de piedra, tienen una cerveza en la mano y los brazos cruzados. Acá levanto una mano y la gente grita”. Hakala coincidió: “Ustedes no tienen miedo de mostrar sus emociones”.

Foto: Inés Guimaraens

Para el cantante, esa entrega también tiene que ver con la historia compartida entre la banda y sus seguidores. “Son personas que nos siguen desde hace muchos años. Vieron cientos de entrevistas, escucharon las canciones y creen que realmente nos conocen. Somos sus amigos. Y esa es la mejor parte de hacer esto”.

El primer abrazo de la banda con su público local cobró forma en una sala que cantó desde el comienzo, acompañando un recorrido por canciones de distintas etapas, que incluyó una versión de “Forever young”, el clásico de Alphaville, temas de Weirdo y sus principales hits.

Uno de los momentos más ansiados de la noche fue “In the shadows”, el hit que puso a The Rasmus en el radar del mundo. “Esperaron más de 20 años para escuchar esta canción en vivo, y nosotros esperamos para cantarla con ustedes”, lanzó Ylönen antes de sellar la noche entonando el estribillo junto con los fans de Uruguay. “Volveremos en dos años”, aseguraron, con promesas de nadar en el río y conocer más la ciudad.