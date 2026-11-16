La actividad organizada por Colonia Diversa contó con un sentido homenaje a la militante social e integrante del grupo, Julieta Purtscher.

Las calles del centro de Colonia del Sacramento se vieron desbordadas el sábado por la energía y el entusiasmo de una nueva Marcha de la Diversidad -en este caso, la décima-, que organiza el colectivo Colonia Diversa desde 2017.

Este año, la marcha fue especial, ya que homenajeó a la militante social Julieta Purtscher, quien falleció en marzo tras sufrir un accidente en un gimnasio de la capital coloniense. Purtscher era docente, psicóloga, militante social, artista y referente del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social en el departamento. La militante formaba parte de Colonia Diversa y coordinaba el Servicio de Atención Psicológica del colectivo.

La actividad también se realizó en una fecha diferente, ya que, a diferencia de años anteriores, cuando se desarrolló en los meses de setiembre y octubre, se eligió noviembre on la esperanza de encontrar mejores condiciones climáticas. Y así fue. Bajo un calor abrumador y la extensa bandera de la diversidad, muchísima gente de distitnas localidades del departamento y del país cantó, bailó y disfrutó de la marcha, que culminó en el escenario montado frente al Campus Municipal con la lectura de la proclama por parte de integrantes de Colonia Diversa y la música de varios grupos musicales.

Foto: Ignacio Dotti

“La diversidad es colectiva”

Seis integrantes de Colonia Diversa leyeron la proclama, que tenía como consigna “La diversidad es colectiva”. En ella, repasaron una década de lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, denunciaron el incremento de los discursos discriminatorios y reclamaron mayores respuestas del Estado para garantizar la igualdad real.

La proclama recordó los orígenes de Colonia Diversa, en setiembre de 2017, cuando una agresión motivada por el odio hacia una pareja homosexual en Carmelo impulsó la primera movilización y, posteriormente, la organización del colectivo como movimiento social por los derechos humanos y la diversidad.

A diez años de aquel comienzo, la organización destacó el trabajo desarrollado en distintas localidades del departamento, mediante acciones de concientización, formación, construcción comunitaria y acompañamiento a personas cuyos derechos fueron vulnerados. También valoró la articulación con instituciones públicas y empresas privadas para impulsar iniciativas vinculadas a la diversidad.

Foto: Ignacio Dotti

Colonia Diversa advirtió que “los avances alcanzados conviven con situaciones de violencia, discriminación y exclusión”. En ese sentido, manifestó preocupación por el contexto internacional, al que definió como “un escenario de retroceso y crecimiento de los discursos de odio provenientes de sectores conservadores y de ultraderecha”. En el ámbito nacional, Colonia Diversa cuestionó expresiones de dirigentes políticos del departamento y de figuras que “fomentan el rechazo hacia la población trans”.

Uno de los principales reclamos estuvo dirigido al cumplimiento efectivo de la Ley Integral para Personas Trans. A nueve años de su aprobación, el colectivo señaló que “continúa sin aplicarse plenamente” y reclamó “el cumplimiento de las cuotas laborales previstas en la normativa y el fortalecimiento de las políticas públicas”.

La organización también manifestó su rechazo a los episodios de violencia contra personas trans registrados en la región y advirtió sobre “las dificultades que todavía enfrenta la comunidad LGBT+ para acceder a instituciones y servicios en condiciones dignas, seguras y libres de discriminación”.

Foto: Ignacio Dotti

Homenaje a Julieta Purtscher

La décima marcha tuvo un componente especial de homenaje a Julieta Purtscher, integrante del colectivo fallecida a comienzos de este año. La proclama recordó su trayectoria como psicóloga, coordinadora del Servicio de Atención Psicológica, productora y militante social, y destacó su compromiso con los derechos humanos, las mujeres y las disidencias. “Hoy marchamos también por ella, para honrar su memoria y continuar las causas que abrazó”, expresó la proclama.

En el tramo final, Colonia Diversa convocó a que la defensa de la diversidad “no quede limitada a una movilización anual, sino que se traduzca en prácticas cotidianas libres de homofobia y discriminación”. Asimismo, llamó a cuestionar los prejuicios, promover espacios seguros y “comprender que la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ es una responsabilidad de toda la sociedad”.

Foto: Ignacio Dotti

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