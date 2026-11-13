Se realiza la décima Marcha de la Diversidad de Colonia del Sacramento este sábado

La concentración comenzará a las 16.30 en la avenida General Flores y, en la previa, también habrá varias movidas en la zona del Campus Municipal.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Este sábado, en Colonia del Sacramento, se realiza la décima edición de la Marcha de la Diversidad, organizada por el colectivo Colonia Diversa, bajo la consigna “La diversidad es colectiva”.

La jornada se iniciará a las 15.00 en los alrededores del Campus Municipal, donde estará ubicado el escenario principal y habrá una feria gastronómica organizada por La Verbena.

A partir de las 16.30 la concentración para la marcha se hará en el inicio de la avenida General Flores, frente a la costa del Río de la Plata. A las 17.00 comenzará la movilización por la principal avenida de la ciudad y culminará en la calle Alberto Méndez y Fosalba, frente al escenario principal.

A las 18.00 se leerá la consigna de este año, a cargo del colectivo que lleva adelante la organización, y posteriormente comenzarán los espectáculos musicales. Se presentarán Mafia, Ángela Pérez, Mariza Regia, Tina Leal, Max Tejera, Flow Dance, Sofía León y Agustina Giovio. El cierre estará a cargo de EPSI.

La celebración continuará en la calle Barbot 167, entre General Flores y 18 de Julio, en el centro de la ciudad, con un after a cargo de Paola Dalto.

“Que sea una fiesta”

En años anteriores la marcha se hizo en los meses de setiembre u octubre, en función de las fechas elegidas en otros puntos del país. En diálogo con la diaria, Maxi Olaverry, fundador y referente de Colonia Diversa, dijo que la elección de noviembre para este año responde, entre otros aspectos, a la búsqueda de un momento del año que permita desarrollar la actividad en mejores condiciones climáticas.

La intención es que la marcha tenga también un fuerte componente de celebración. “La idea es que sea una fiesta”, señaló Olaverry.

Además, se cuenta nuevamente con el apoyo de los 13 municipios de Colonia, lo que permitirá disponer de locomoción para trasladar a participantes desde diferentes ciudades del departamento.

Olaverry añadió que “progresivamente se suman organizaciones y empresas que han decidido acompañar la movida”, con el objetivo de que “la convocatoria alcance a personas de todo el departamento y que permita contar con la presencia de referentes del ámbito nacional”.