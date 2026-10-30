“La diversidad es colectiva”: se lanzó la décima Marcha de la Diversidad de Colonia, que se realizará el 14 de noviembre

Como ocurre en cada edición, Colonia Diversa suma otros atractivos a la realización de la marcha: habrá ferias artesanales y gastronómicas, espectáculos musicales y distintas actividades a lo largo de esa jornada.

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El sábado 14 de noviembre, en Colonia del Sacramento, se realiza la décima edición de la Marcha de la Diversidad, organizada por el colectivo Colonia Diversa, bajo la consigna “La diversidad es colectiva”.

La jornada se iniciará a las 15.00 en los alrededores del Campus Municipal, donde estará ubicado el escenario principal y una feria gastronómica organizada por La Verbena.

En tanto, la concentración para la marcha será a partir de las 16.30 en la punta de General Flores sobre el Río de la Plata. A las 17.00 comenzará la movilización por la principal avenida de la ciudad y culminará en la calle Alberto Méndez.

A las 18.00 se leerá la consigna de este año a cargo del colectivo que lleva adelante la organización, y posteriormente comenzarán los espectáculos musicales. Se presentarán Mafia, Ángela Pérez, Mariza Regia, Tina Leal, Max Tejera, Flow Dance, Sofía León y Agustina Giovio. El cierre estará a cargo de EPSI.

La celebración continuará en la calle Barbot 167, entre General Flores y 18 de Julio, en el centro de la ciudad, con un after marcha a cargo de Paola Dalto.

Lanzamiento en el Ministerio de Turismo

El miércoles 28, en la sede del Ministerio de Turismo en Montevideo, se llevó a cabo el lanzamiento de la marcha, con la participación de autoridades nacionales, departamentales e integrantes del colectivo Colonia Diversa.

Durante el encuentro, el ministro de Turismo, Pablo Menoni, destacó que la Marcha de la Diversidad en Colonia, además del valor turístico que implica, representa una reivindicación fundamental: “El sueño de que algún día no sea necesario luchar por la igualdad, porque la inclusión y el respeto sean algo natural”.

“Creemos en la libertad de amar, de elegir y de formar una familia. Para garantizar una verdadera igualdad, muchas veces es necesario dar respuestas diferentes a realidades diferentes”, expresó el jerarca.

Por su parte, Maxi Olaverry, fundador y referente del colectivo, que además ocupa la dirección del Ministerio de Desarrollo Social en el departamento, destacó el trabajo sostenido de Colonia Diversa junto a las instituciones públicas y privadas desde 2018, “impulsando políticas públicas y posicionando al departamento como un destino turístico inclusivo, con proyección nacional e internacional”.

Olaverry resaltó que esta décima edición “es resultado del compromiso de organizaciones, municipios, empresas, artistas y voluntarios”, y recordó especialmente a Julieta Purtscher, la docente, psicóloga, artista y referente del Instituto Nacional de las Mujeres y del colectivo Colonia Diversa, quien falleció a los 47 años a causa de complicaciones tras un accidente ocurrido en un gimnasio de Colonia del Sacramento.

A lo largo de sus diez ediciones, “la iniciativa ha trascendido la movilización en las calles y ha contribuido a generar transformaciones en la sociedad coloniense”, consideró Olaverry.

En ese sentido, agregó que “instituciones y empresas se han sumado mediante talleres, instancias de sensibilización y cambios en sus prácticas cotidianas. Desde una perspectiva pluralista, Colonia Diversa ha promovido el diálogo y el trabajo conjunto como herramientas para fortalecer la convivencia, el respeto y la igualdad”, manifestó.

En la misma línea, la directora de la Oficina de Género y Generaciones de la Intendencia de Colonia, Isabella Roselli, destacó que la marcha reivindica “la libertad, el respeto y el derecho de cada persona a vivir su identidad sin discriminación ni violencia”.