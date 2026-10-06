Colonia se prepara para la Semana del Queso con una variada grilla de actividades a partir del viernes

Se destaca el 20° Concurso de Quesos del Uruguay y la tercera edición de la Fiesta del Queso en Nueva Helvecia.

Localidades de la zona este del departamento de Colonia serán partícipes de una nueva edición de la Semana del Queso, que iniciará el viernes 9 y culminará el domingo 18.

Las propuestas combinan producción, gastronomía, turismo, formación y actividades para toda la ciudadanía. Como principales acontecimientos, se desarrollarán la 20ª edición del Concurso de Quesos del Uruguay y la tercera Fiesta del Queso.

La movida es impulsada por la Agencia de Desarrollo del Este de Colonia (ADE), junto con los municipios locales e instituciones de la región. En ese marco, las actividades se desarrollarán en La Paz -Colonia Piamontesa-, Rosario, Colonia Valdense, Nueva Helvecia y Montevideo. La programación comenzará el viernes 9 con una charla y una actividad de promoción en el Montevideo Shopping, al igual que el sábado 10 en el Colonia Shopping.

Uno de los principales puntos de la agenda será la 20ª edición del Concurso de Quesos del Uruguay, que se desarrollará el miércoles 14 y jueves 15 en la sede de la Universidad Tecnológica de La Paz. El certamen recuperará este año su dimensión internacional con la participación de quesos y jurados de distintos países de América Latina.

Los organizadores comunicaron que, además de las categorías tradicionales, “el concurso incorporará espacios vinculados con la innovación y una categoría promocional destinada a productores que nunca hayan participado”. La propuesta apunta “no solo a premiar productos, sino también a generar instancias de evaluación, aprendizaje e intercambio entre productores y técnicos”.

El jueves 15, en la Escuela de Lechería de Nueva Helvecia, se desarrollará el quinto Encuentro de Mujeres Rurales de Colonia, organizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Intendencia de Colonia. Entre el jueves 15 y el domingo 18 también se promoverán recorridos por la Ruta del Queso para vincular la producción quesera con el turismo de la zona.

El viernes 16, en el Club Esparta de Colonia Valdense, se realizará la tercera Jornada de Actualización en Quesería Artesanal, organizada por el grupo de queseros artesanales Los 30. Ese mismo día, a las 20.00, en el Centro Cultural de Rosario, se entregarán los premios del concurso de quesos.

En tanto, el sábado 17 se realizará la tradicional Noche de las Antorchas en La Paz, organizada por el municipio local.

Nueva Helvecia será sede de la Fiesta del Queso

El cierre de la Semana del Queso será el domingo 18 en Nueva Helvecia, con la tercera edición de la Fiesta del Queso del Uruguay, organizada por ADE y el municipio local.

La propuesta convocará a familias y visitantes con actividades recreativas y gastronómicas, además de espacios para conocer y disfrutar la tradición quesera de la región. Habrá degustaciones gratuitas de quesos uruguayos y venta de distintas variedades a precios promocionales.

Tanto ADE como los diferentes municipios de la región buscan “poner en valor una producción estrechamente vinculada con la identidad del este de Colonia para fortalecer los vínculos entre productores, técnicos, instituciones, emprendedores, familias y visitantes”, destacaron los organizadores.