Se realizará la vigésima edición del Concurso Nacional de Quesos, organizado por la Agencia del Este de Colonia y la UTEC

El certamen se realizará el 14 y 15 de octubre; participarán quesos nacionales y de varios países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica, entre otros.

Durante el 14 y 15 de octubre se desarrollará el 20° Concurso Nacional de Quesos, en la sede de la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) ubicada en La Paz, Colonia Piamontesa, en el departamento de Colonia. El certamen es organizado por la Agencia de Desarrollo del Este de Colonia (ADE), con UTEC como institución anfitriona y responsable de buena parte de los aspectos técnicos de la compencia.

En esta edición, la propuesta apunta a mantener el reconocimiento a la producción quesera uruguaya y, al mismo tiempo, ampliar su alcance hacia otros países de América Latina.

En diálogo con la diaria, el director del Departamento de Alimentos de UTEC, Tomás López, explicó que “es un concurso que ya es tradicional en Colonia, pero que recibe quesos de todo el país”. López, quien desarrolla tareas de investigación en el área de ciencia y tecnología de Lácteos, dijo que el objetivo central del concurso “es evaluar y reconocer la calidad de los quesos elaborados tanto por establecimientos industriales como por productores artesanales”.

Más allá de la premiación y del reconocimiento a los mejores quesos, uno de los principales aportes para los participantes es la devolución técnica que reciben sobre sus productos.

“Los concursos tienen, por un lado, el objetivo de premiar la calidad y también de retribuir a los productores con información acerca de sus productos”, señaló el profesional. Esa evaluación “permite identificar eventuales defectos y trabajar sobre ellos, así como reforzar aquellos atributos que hayan sido especialmente valorados por los jurados”, agregó.

La evaluación estará a cargo de personas con experiencia en análisis sensorial de quesos y otros alimentos. Desde hace algunas semanas, los candidatos a jurados “vienen participando en talleres de nivelación en los que se repasan conceptos vinculados a la evaluación sensorial y las características de las principales variedades de quesos”, indicó López.

Además, se realizan ejercicios para determinar el desempeño de los postulantes y qué tan próximos están sus criterios de evaluación a los parámetros establecidos por la organización. “De alguna forma, hacemos un minientrenamiento y también evaluamos qué tan cerca están estos candidatos en la evaluación concreta de muestras de quesos”, explicó López.

Consultados sobre la participación de quesos de otras partes del mundo, López dijo que “el concurso siempre estuvo abierto a recibir muestras internacionales”, pero “hasta ahora la participación extranjera había estado concentrada principalmente en Argentina y Brasil”. Sin embargo, para esta edición la organización trabaja especialmente para que lleguen muestras de otros países. En ese sentido, López comentó que “ya existen confirmaciones de participantes de Colombia, Costa Rica, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Guatemala”.

Sobre la forma en que ingresarán esos productos a Uruguay, el profesional explicó que “se trabaja para que quede establecido que las muestras ingresan exclusivamente para participar en el certamen, que cumplen con las condiciones sanitarias y de comercialización de sus países de origen y que no serán vendidas ni destinadas al consumo del público”.

“La expectativa es que la presencia de productores y quesos de distintos países permita ampliar considerablemente la diversidad de productos que serán evaluados durante el concurso”, valoró López.

El plazo para presentar las postulaciones permanecerá abierto hasta el martes 15, tanto para productores nacionales como extranjeros.

Los quesos que obtengan los mejores resultados recibirán medallas de oro, plata y bronce, reconocimientos que tendrán una vigencia de dos años. Para los productores, “las distinciones representan no solo un reconocimiento a la calidad, sino también una herramienta de promoción y valorización comercial de sus productos”, explicó López.

A su vez, todos los quesos evaluados recibirán una ficha con la opinión de la mesa de jurado. Allí quedarán registrados “los principales aspectos observados durante la evaluación, brindando a los productores información concreta para continuar trabajando en la calidad de sus productos”, añadió.

Agenda de actividades

El concurso, que se desarrollará el 14 y 15 de octubre, estará acompañado además por una serie de propuestas vinculadas al sector lácteo y quesero, entre las que se destacan charlas y encuentros con productores, técnicos y especialistas. El 9 de octubre, en el Montevideo Shopping, se desarrollará una actividad denominada “Charla + promoción”, organizada por ADE y Montevideo Shopping.

En tanto, el 15 de octubre, en la Escuela de Lechería de Nueva Helvecia, se desarrollará el quinto Encuentro de Mujeres Rurales de Colonia, actividad organizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la Intendencia de Colonia.

El 16 de octubre habrá una jornada de actualización acerca de la quesería artesanal en el Club Esparta de Colonia Valdense, actividad apuntada a productores y técnicos.

Ese mismo día en el Centro Cultural de Rosario se premiará a los ganadores del concurso. La premiación es abierta al público en general, con entrada gratuita.

Además, desde el 15 al 18 de ese mes, las empresas que integran la Ruta del Queso de Colonia convocan a realizar recorridos por las distintas queserías que participan en este circuito.

Del mismo modo, el Municipio de La Paz convoca a participar en la Noche de las Antorchas, que se lleva a cabo desde hace más de 50 años en la villa, en el marco del aniversario 168 de esa localidad.

Por último, el 18 de octubre se llevará a cabo la Fiesta del Queso del Uruguay en la ciudad de Nueva Helvecia, actividad organizada por ADE y el municipio local.