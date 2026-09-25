Inumet emitió un aviso a la población ante la formación de tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes este fin de semana

Abarca el centro, norte y litoral oeste del país, y se esperan lluvias con acumulados de hasta 120 milímetros en algunas zonas.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso a la población ante pronósticos que arrojan el desarrollo de “tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes” durante el transcurso del fin de semana, así como la posible “caída de granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica”.

Según informó el Inumet, el fenómeno se corresponde con la entrada de una masa de aire inestable, que “comenzará a afectar al norte del país con tormentas puntualmente fuertes” hacia la tarde del sábado. En ese sentido, los pronósticos arrojan la posibilidad de lluvias con un acumulado de entre 20 y 40 milímetros en tres horas.

El domingo las tormentas pasarán a afectar también al noreste y el litoral oeste del país y la inestabilidad permanecerá por lo menos hasta el lunes en el caso del norte. Desde el instituto acotaron que para esos días “se esperan los acumulados más significativos”, con lluvias de entre 80 y 120 milímetros en el caso del noroeste.