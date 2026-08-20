La advertencia rige para varias localidades del centro, este y norte del país y se esperan precipitaciones con valores entre 40 y 60 milímetros.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Este jueves, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por la persistencia de lluvias abundantes que podrán estar acompañadas por tormentas aisladas. En este caso, se esperan precipitaciones con valores entre 40 y 60 mm, los cuales podrían ser superados de manera puntual.

La alerta rige para Treinta y Tres en su totalidad y ciertas localidades de otros diez departamentos.

En Cerro Largo, la alerta rige para Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Getulio Vargas, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

En Durazno, se verán afectadas las localidades de Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Palma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yi. Por otro lado, en Lavalleja abarca a 19 de Julio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

A su vez, en Florida incluye a las localidades de Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez; mientras que en Maldonado las zonas afectadas son Aiguá y Los Talas.

En Paysandú, la advertencia abarca Beisso, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú. Para Río Negro, las localidades afectadas son Algorta, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro y Villa María.

En Rocha, la alerta afecta a 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollatí, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis al Medio y Velázquez.

En Salto, se incluyen Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Salto y Termas del Daymán. Para Tacuarembó, las zonas son Achar, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.