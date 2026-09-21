La alerta abarca a Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo y San José en su totalidad, además de localidades pertenecientes a otros seis departamentos.

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21 de setiembre de 2026 - 1 minuto de lectura

Este lunes, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes. Según el instituto, se esperan vientos sostenidos del sector sur con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora (km/h), además de rachas que podrían alcanzar los 80 km/h. Consignó que la probabilidad de ocurrencia de estos fenómenos es superior al 75%.

La advertencia abarca a varios departamentos y localidades del sur del territorio nacional. En ese marco, Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo y San José están bajo alerta en su totalidad, informó el Inumet.

Por otro lado, en Durazno, la advertencia alcanza a la capital departamental y a Santa Bernardina. Para Flores, las zonas afectadas son Cerro Colorado, Ismael Cortinas, Juan José Castro, La Casilla y Trinidad.

En Florida, la advertencia incluye a 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Para Lavalleja, la alerta comprende a 19 de Junio, Aramendía, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, Gaetán, Illescas, La Coronilla, Mariscala, Minas, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

El departamento de Rocha registrará vientos fuertes en 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velázquez.

En Soriano, afectará a Agraciada, Cardona, Chacras de Dolores, Dolores, Egaña, José Enrique Rodó, Palmitas, Risso, Santa Catalina y Villa Soriano.