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27 de agosto de 2026 - 1 minuto de lectura

Este jueves, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta naranja y dos amarillas por tormentas severas que, en su conjunto, abarcan gran parte del territorio nacional.

Respecto a la alerta naranja, Inumet indicó que el área será afectada por tormentas puntualmente fuertes y severas que podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.

Localidades bajo alerta naranja

Cerro Largo: Arévalo, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Durazno: todo el departamento.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato, Goñi, Nico Pérez y Reboledo.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordóñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur, Villa Serrana y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Paysandú: Beisso, Guayabos, Guichón, Merinos, Orgoroso y Tambores.

Río Negro: Algorta, El Ombú, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los Mellizos, Sarandí de Navarro, Villa María y Young.

Rivera: Amarillo, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, Las Flores, Masoller, Minas de Corrales, Moirones, Paso Ataques y Tranqueras.

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Cebollati, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis al Medio y Velázquez.

Salto: Cerro de Vera, Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: todo el departamento.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Maria Albina, Mendizábal, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Valentines y Villa Sara.

Localidades bajo alerta amarilla

Las advertencia meteorológica de nivel amarillo, por tormentas puntualmente fuertes, sostiene que en el área afectada también podrán registrarse precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica.