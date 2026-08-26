Temporal de Santa Rosa: en la madrugada de este jueves ingresará un frente frío con tormentas fuertes y precipitaciones abundantes

En diálogo con la diaria, el meteorólogo Mario Bidegain indicó que, tras un buen fin de semana, habrá “otro desmejoramiento” el próximo lunes , aunque menos intenso que lo previsto para el jueves.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que durante la madrugada de este jueves se dará el ingreso de un frente frío por el suroeste del país, por lo que se prevén tormentas fuertes en el centro y en el este del territorio nacional.

Durante la tarde, se desplazará hacia el noreste y “permanecerá estacionado en las zonas norte y este hasta la tarde del viernes”. En ese lapso, Inumet adelantó que se esperan tormentas muy fuertes y precipitaciones abundantes.

“Se prevén los mayores acumulados de precipitación, de entre 40 y 60 milímetros en 24 horas, con valores puntualmente superiores, principalmente en las zonas noreste y este. En las zonas de tormenta pueden registrarse rachas de viento fuerte, caída de granizo e intensa actividad eléctrica”, consignó el comunicado.

El meteorólogo Mario Bidegain dijo a la diaria que se trata del temporal de Santa Rosa, ya que se está dentro de la fecha en que suele manifestarse este temporal, que es a fines de agosto. Explicó que, aunque varía, suelen desarrollarse tormentas que se dan “en el cambio de estación” y que marcan “la salida del invierno y la entrada en condiciones meteorológicas típicas de primavera”.

El experto indicó que el evento previsto para la madrugada del jueves afectará “prácticamente a todo el país”, marcado por lluvias y tormentas. Asimismo, se esperan “alrededor de 10 milímetros de precipitación” para la capital, al tiempo que, en el interior del país, puntualmente en el este, lloverá aún más y se alcanzarán cifras en línea con las proyecciones de Inumet.

Otra desmejora para la próxima semana

Bidegain aclaró que, una vez finalizado el evento meteorológico, el jueves a última hora “va a estar mejorando el tiempo” y dará lugar a un buen fin de semana. Sin embargo, hay “otro desmejoramiento previsto” para el último día de este mes, cuando se dará otro ingreso de un frente frío y podrán registrarse tormentas, aunque será “menos intenso” que lo previsto para esta madrugada.

Consultado sobre la conexión entre los dos eventos previstos y el fenómeno meteorológico de El Niño, Bidegain recordó que es de origen oceánico y “se inscribe dentro de la variabilidad climática natural de nuestro clima”.

Apuntó que la fase cálida de El Niño puede “incrementar y exacerbar” los fenómenos meteorológicos y que el pasaje del frente frío con lluvias y tormentas “posiblemente se vea afectado cuando llegue a la frontera Uruguay-Brasil”, donde se esperan más lluvias y, de hecho, en Rio Grande do Sul se prevén “lluvias muy voluminosas”.

“Nos va a afectar nuevamente con una onda de crecida en el río Uruguay para los próximos días. Lamentablemente esas son las repercusiones que vamos a tener”, advirtió el experto.