Inumet emitió un aviso especial por precipitaciones copiosas y tormentas muy fuertes hasta este jueves

En el aviso se advierte que las zonas que más se verán afectadas son el centro, este y norte del país.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial por posibles precipitaciones copiosas y tormentas intensas que afectarán al país en los próximos días.

El aviso del Inumet explica que el fenómeno obedece a la presencia de un frente semiestacionario que “continuará afectando al país hasta el jueves 20” y que tendrá mayor incidencia en las regiones centro, este y norte del territorio nacional, con la probabilidad de “mejoras temporarias” hacia el miércoles. Añade que en las zonas afectadas podrán registrarse “rachas de viento muy fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica”.

Asimismo, de acuerdo con el instituto, se esperan precipitaciones con acumulados diarios de entre 70 y 100 milímetros, y que podrán derivar en valores acumulados que “puedan superar puntualmente los 250” durante el evento.

Por otra parte, el Inumet informó que, tras el evento, “se generarán vientos fuertes y persistentes del sector sur”, con valores esperados de entre 40 y 60 kilómetros por hora, y con rachas de 60 a 80. El aviso indica que esto se debe a un “aumento en el gradiente de presión debido a la formación de una depresión”, y agrega que luego de afectar al litoral oeste del país, el fenómeno “se desplazará hacia el este, afectando las zonas costeras”.