Rige una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes para el sur y el sureste del país

La alerta concluye en la medianoche; comprende Montevideo y Maldonado en su totalidad, así como buena parte de Canelones y Rocha y algunas localidades de Lavalleja y San José.

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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia meteorológica de nivel amarillo por vientos fuertes y persistentes para el sur y el sureste del país durante la tarde y la noche del día de hoy.

La alerta está vigente desde las 15.00 y se extenderá hasta la medianoche. Según informó el Inumet, se corresponde con la presencia de “vientos sostenidos del suroeste”, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, pero que eventualmente pueden ascender hasta los 80.

La advertencia comprende los departamentos de Montevideo y Maldonado en toda su extensión. También buena parte de Canelones, en cuyo caso caen bajo la alerta las localidades de Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Por su parte, y en Lavalleja, corre para Blanes Viale, Estación Solís, La Coronilla, Mariscala, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

En Rocha, mientras tanto, la alerta del Inumet rige para las poblaciones de 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis al Medio y Velázquez.

Finalmente, y en el caso de San José, está previsto que el fenómeno afecte únicamente a Ciudad del Plata.