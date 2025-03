Dos ventiladores sin aspas, dos mesitas con materiales del equipo de maquillaje y un celular que dispara una seguidilla de retiradas murgueras. Ese es el panorama ni bien se ingresa al predio del Uruguay Prado, en un rinconcito histórico del Paso Molino, donde convergen India Muerta y Tembetá.

Este pequeño club, donde ya no hay actividad bochófila y casi no se alquila para el fútbol 5 -subsiste básicamente por la actividad de carnaval y murga joven-, es la casa de humoristas Los Rolin, que en la calurosísima jornada de jueves se preparan desde las tres de la tarde para su tercera pasada por el Teatro de Verano.

La cancha está vacía, por supuesto, ya que la sombra está únicamente en el sector de un amplio corredor sobre un costado. Trajes de distintos cuadros cuelgan de las redes laterales y en el piso hay valijas donde poco a poco los componentes van ordenando sus cosas para el espectáculo.

Preparativos de Humoristas Los Rolin para su actuación en el Teatro de Verano. Foto: Diego Vila

Unos metros antes de llegar a la cantina, la vestuarista con su máquina de coser le da los últimos retoques a la ropa del conjunto: “Siempre hay un arreglo por hacer, algo que se rompe en los tablados”.

El ambiente es tranquilo por demás. La insoportable temperatura hace lo suyo y así lo comenta Nadia Suárez, una de las integrantes: “No doy más de calor”. La cantante reconoce además, pese a no demostrar ansiedad, que está “con ganas de subir ya”.

Es que Los Rolin llegan muy bien parados de cara a la liguilla. Su rendimiento parejo en las dos primeras ruedas, en un año donde la categoría humoristas ha recibido críticas y está bajo la lupa en algunos aspectos, lo colocan como favorito. Eso no le mueve la aguja a Martín Prado, su director y uno de los principales actores, quien asegura: “Yo ya tengo muchos años de carnaval y estoy curado de espanto. Lo único que me motiva y por lo que podemos estar peleando es por el espectáculo que tenemos”.

Preparativos de Humoristas Los Rolin para su actuación en el Teatro de Verano. Foto: Diego Vila

Prado, que también es el letrista del conjunto, recuerda sobre otras noches de fallos: “Ya gané cuando decían que no íbamos a ganar y ya perdí cuando decían que sí íbamos a ganar. En 2023 muchos nos daban ganadores y salimos terceros, así que no me ilusiono para nada”.

En cuanto a la aceptación del público en este carnaval, Martín piensa que Los Rolin vienen “muy bien”, con una propuesta que “está rindiendo”. Indica, además, que como cabeza artística del grupo para la liguilla siempre se habla en los días previos para pulir algunas cosas: “Se ajusta, se agrega algo. Chistes que entran a caducar se sacan. Refrescar el espectáculo, en definitiva”.

El conjunto lleva cerca de 40 tablados, una cifra que Prado entiende que es baja, y que existe una brecha importante con la cantidad que hacen otras agrupaciones como las murgas: “Sé que hay menos escenarios y hay más conjuntos, pero con los que han hecho muchos hay una diferencia grande”.

Martín Prado, durante los preparativos de Humoristas Los Rolin, para su actuación en el Teatro de Verano. Foto: Diego Vila

De todos modos, Los Rolin se sienten “muy felices” en su vuelta al carnaval, ya que vale recordar que no pudieron presentarse el año pasado por una sanción de Daecpu: “Tuvimos que dar dos pasos grandes, pasar la prueba de admisión y entrar a la liguilla, y lo logramos. Yo pensé mucho a ver si volvía a sacar al conjunto, porque antes estaba con un socio y ahora lo hago solo. Era pesado, porque soy de San José y había que venir todos los días a ensayar, formar un grupo que rindiera y apuntar a lo más alto. No quería que el último año fuera porque nos dijeron que no saliéramos, sino porque nosotros lo decidimos”.

“Que sea lo que tenga que ser”

A veces queda en un segundo plano, pero la mayoría de las personas que suben al escenario en carnaval no “viven” de eso y tienen que trabajar todo el día antes de llegar a las presentaciones de la noche. Un caso es el de Alexis Namus, maestra de escuela, que disfruta de su primer carnaval, aunque ya con las clases en marcha tenga que andar a las corridas.

“En las ruedas anteriores tenía como un break en el medio. Hoy estuve ocho horas con los niños, con 40 grados, pasé por casa a buscar las cosas y me vine para el club”, cuenta Namus a la diaria.

Preparativos de Humoristas Los Rolin para su actuación en el Teatro de Verano. Foto: Diego Vila

La artista sabe, al igual que sus compañeros, que el conjunto suena como candidato a ganar el concurso, “es lo que se dice”, pero prefiere estar por fuera: “Yo soy más tranquila, de no escuchar los comentarios. Vamos a salir a dar lo mejor y que sea lo que tenga que ser. Y el domingo veremos”.

Sobre su debut en la fiesta de Momo y su presencia en Los Rolin, afirma que “el conjunto es hermoso. Humanamente es un lugar ideal para estar, donde nos sentimos muy cuidadas, sobre todos las mujeres”.

Otro que anda desde temprano en el club es Mauricio Suárez, uno de los de mayor trayectoria, que después de ir a hacer unas compras al supermercado y merendar explica que la previa suele vivirla con mucha tranquilidad, pero que “cuando se va acercando la hora” no hay que acercarse a él.

“Me meto en un túnel de ansiedad. Encima este año arranco solo desde la platea. Yo la suspensión pasada [por lluvias] la sufrí, así que estoy con muchas ganas de actuar”, reconoce el intérprete de Virgilio, uno de los personajes más populares y que vuelve a hacerse presente de la mano de Los Rolin.

“La otra vez pregunté si había un personaje que fuera tan duradero en el carnaval, y por lo que tengo entendido no. Virgilio surgió en el 2000 en un taller de teatro en Florida. Cuando hice la prueba en 2008 para entrar a Sociedad Anónima, Carlitos Barceló me dijo: esto tiene que salir en carnaval. Y estamos en 2025, y sigue funcionando. Siempre sucede algo para que Virgilio siga, y mientras que la gente lo siga aceptando estará presente”.

Mauricio Suárez, durante los preparativos de Humoristas Los Rolin, para su actuación en el Teatro de Verano. Foto: Diego Vila

En referencia al espectáculo, Suárez cree que “ha ido mutando durante el concurso. Fue muy interesante cómo fueron surgiendo las cosas. La humorada del “Tema del verano” apareció cuando faltaban dos ensayos para empezar y todos sabíamos que iba a rendir. Eso habla de la fluidez y madurez que tiene el grupo”.

Sobre las diez y media de la noche, los humoristas suben al Teatro de Verano para su función de liguilla, confirmando que el espectáculo tiene atributos en todos los rubros como para pelear. Con esos piratas “buscadores”, el destino de Los Rolin puede estar en lo más alto de la categoría.