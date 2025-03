“¿Por qué Jorge? ¿Y por qué no?”, fue seguramente la frase más repetida por los integrantes de la murga en los primeros días de carnaval, explicando la denominación del título. Un nombre corto, común y corriente, pero llamativo para un conjunto de carnaval, y que nació en plena pandemia.

Y Jorge creció. Obtuvo varias menciones en el Encuentro de Murga Joven, ganó dos veces mejor espectáculo (2022 y 2023), hasta que se animó a dar un salto sin red: presentarse en la prueba de admisión para el carnaval mayor.

El “principal objetivo” era superar esa instancia y ser parte de la máxima fiesta popular. Todo lo demás sería bienvenido. Y vaya si llegaron más gratificaciones. Más de 40 actuaciones, muy buena recepción por parte del público, el puesto 17 en una categoría en la que participaron 22 conjuntos, y la mención directa por parte del jurado como revelación del carnaval 2025.

La noticia la recibieron en grupo, como hacen casi todo. Amanecía el lunes y, en el club, los que aguantaron hasta el final de los fallos se abrazaron emocionados. Coronar su primer carnaval con esta mención “fue como el broche de oro”. Y como “es una murga de festejos largos”, varios siguieron celebrando hasta el mediodía.

Para ellos, el 90% debutantes en carnaval, una experiencia inolvidable. Un proceso “mágico” que los llevó a abrir las puertas de febrero. Y ahora que ya conocen, están dispuestos a volver, siempre que Momo los reciba.

Cristian Killy Rodríguez, el hombre orquesta

Fundador del conjunto. Lleva el carnaval en su ADN. Escribe, canta, actúa, hace, deshace, colabora en todo. Para el Killy, la síntesis del debut en carnaval de Jorge es sencillamente “una maravilla”.

“Nuestro concurso era la prueba de admisión y tener la posibilidad de compartir un carnaval con el grupo de amigos. Hicimos 40 tablados, disfrutamos muchísimo. Incluso en 18 de Julio el día del desfile, llegué a la plaza Independencia, vi a la murga vestida, cerca de muchos conjuntos grandes, y me largué a correr por la plaza y me abracé con Iván y empezamos a saltar, porque no lo podíamos creer”.

En la calle el balance también fue positivo, ¿no?

En los tablados lo mismo, una recepción muy buena de la gente. La murga funcionó muy bien. Fue algo muy lindo y soñado. Con ganas de volverlo a intentar. Porque amamos el carnaval y amamos esta murga, como si fuera nuestra hija. Yo decía que iba a ser el mejor carnaval de nuestras vidas, y lo fue.

¿Qué otras imágenes te quedaron de este tiempo?

Varias. La primera que recuerdo es cuando hacemos el corte de bajada en el Teatro de Verano, en la primera rueda. Todo el público de pie, ver para el costado y encontrar 3.000 personas aplaudiendo a mis amigos. A la gente que hizo 12 horas de jornada de trajes en murga joven, que se rompió el alma por Jorge. Y a nivel personal, para los que miramos carnaval todo el año, que nos atraviesa, nos pasó un día de ir a un festi en Sala del Museo (donde también hay tablado) y ver un pizarrón que anunciaba a los Adams, y abajo estaba Jorge. Fue un viaje porque es el conjunto que nos criamos viendo. Estar en el mismo pizarrón que estaba un conjunto de nuestras vidas, con la murga que fundamos casi sin querer, fue movilizante. Me acuerdo y me emociono. Es lo mágico que tiene el carnaval. Como digo siempre, es la fiesta de los dioses más humanos. Por poder ser pares -aunque estemos lejos- de la gente que idolatramos. También emocionan mensajes de amigos de nuestros padres, de generaciones anteriores, dándonos para delante. Eso también fue muy lindo.

¿Se juntaron para escuchar los fallos?

Nos juntamos, por supuesto. Amen de que nos gusta mucho juntarnos, hicimos un asado, vimos todos los fallos y nos quedamos como hasta las siete de la mañana en el club. Ya éramos unos pocos soldados y lo festejamos como si hubiéramos ganado. Fue muy pintoresco, espectacular. Nos gusta juntarnos por amor al carnaval, es un ritual que disfrutamos mucho.

Mila Suárez: Jorge es “familia y refugio”

La sobreprima es una de las componentes más “viejas” de la murga, y también atesora de manera especial el momento en que se enteraron de la mención a revelación del carnaval, algo que la prensa y el público venían señalando como posibilidad desde hacía varias semanas.

“Todos queríamos que fuera realidad, pero tratábamos de manejar la ansiedad y esperar, que sucediera o no ya escapaba de nosotros. Aunque ya con serlo para la gente estábamos más que felices. Cuando nos enteramos ya éramos pocos en el club, alguno se había ido a saludar a algún amigo ganador, otros se fueron porque trabajaban. Lo único que me acuerdo es que tenía al Killy de un lado y a Pelu del otro. Con Killy gritamos de emoción y enseguida largamos el llanto. Pelu, que se había dormido, se despertó diciendo ¿qué pasó? ¡Pasó que somos revelación!, le grité, y nos abrazamos. Segundos después empezaron a caer mensajes de todo el mundo. Fue muy emotivo, como fue todo desde que arrancamos. Un mimo increíble para nosotros, que sin duda nos impulsa a seguir.

¿Cómo se puede catalogar todo el proceso y la experiencia de este primer carnaval?

Sonará a cliché, pero fue mágico. Yo vengo desde 2020 con la murga y verla crecer ha sido increíble. No sólo creció la murga, sino también nosotros en el proceso. Hemos compartido tantas cosas, buenas y malas, que hicieron que mirar al costado y seguir viendo las mismas caras fuera increíble. Ver las caras de emoción de los más chicos es algo que no me voy a olvidar jamás. Fue un carnaval maravilloso, el público recibió a Jorge de la misma manera que lo vivimos nosotros hace cinco años. Y eso no se paga con nada.

¿Qué te queda guardado de manera especial?

Me guardo todo, todo me lo llevo guardado en el corazón. Las sonrisas de los niños que nos decían al bajar “son mi murga favorita”, la gente que nos agradecía por la alegría, los que se arrimaban a decirnos que se habían emocionado y agradecernos por hablar de cosas que nadie habla. No hay una sola cosa de la cual yo me vaya a olvidar, está todo guardado bajo llave.

Es que superamos las expectativas que teníamos. Lo que hemos vivido este carnaval fue más allá de todo lo que podíamos llegar a imaginar. El cariño de la gente, desde el que nos conoció en un tablado, los que vieron el video por Youtube, los que están en el exterior y vieron a la murga en alguna alguna plataforma y nos dejaron un mensaje. Todo, es más de lo que esperábamos.

¿Qué es Jorge para vos?

Con Jorge somos amigos y familia. Convivimos mucho, más allá de ensayos, festivales, teatros o tablados. Nos encanta estar juntos. Siempre encontramos la excusa perfecta para hacer un asado, terminar desayunando en McDonald's o mirando algo random en televisión en la casa de alguno. En estos cinco años hemos perdido familiares, nos hemos quedado sin laburo, algunos se han separado, hemos pasado un millón de cosas grupales e individuales, y como todo en la vida que cambia. Todo menos Jorge, su esencia es la misma desde 2020 y ojalá la podamos mantener siempre. Son mis amigos, los quiero y los cuido como si fueran mis hermanos. Nos hemos convertido en una familia, que por suerte cada vez es más grande porque la gente entiende el concepto que es Jorge para nosotros y se suman, haciendo de Jorge su lugar, así como se convirtió para nosotros en nuestro lugar seguro, un refugio y un hogar. Eso es Jorge para mí, refugio sobre todo.

Iván Martínez: “Un disfrute enorme”

El “socio” de Killy. Otro de los que reman desde el principio y tira desde la cuerda de primos para que Jorge sea una realidad. Hacer carnaval no es sólo ensayar y subirse al escenario en un colectivo autogestionado, y obviamente implica otra logística y recursos que en Murga Joven.

Iván recuerda todo el “estrés y nerviosismo por ser primerizos en todo lo que respecta a sacar un conjunto. Contrataciones, reuniones en Daecpu, la intendencia, que si bien no tiene grandes complejidades, éramos inexpertos en eso. El tema presupuesto de la murga obviamente cambió en forma radical, pero más allá de algunos errores nos pudimos adaptar. La experiencia nos va a ir dando la cancha y las soluciones que se necesitan. No hubo grandes vicisitudes y todo se pudo resolver”.

¿Cómo resumís todo el proceso, desde la prueba de admisión hasta las actuaciones en el Tetro de verano?

Cuando decidimos dar la prueba teníamos muchísimas expectativas, pero a la vez muchísimos miedos. Haber superado esa instancia ya nos marcó. Participar en esta fiesta era el objetivo principal de este colectivo. Entramos por redistribución de cupos, no sé si paradójico o gracioso, pero te hace pensar mucho sobre lo difícil que es entrar. Del resto, ¿qué decirte? Fue un gran año, que culmina de una hermosa manera. Se viene gestando hace muchísimos meses, casi a esta altura de 2024 empezamos con las conversaciones. El haber ido el primer día a primera hora, con las repercusiones que tuvimos, creo que le dio un espaldarazo a la murga para salir con otra confianza.

¿La mención a revelación cómo la tomaste?

Es un lindo reconocimiento al trabajo y a la opinión que fuimos recibiendo durante el carnaval. Si bien sabíamos que el espectáculo para el concurso podía tener alguna falencia, la sustancia era muy buena, y cada uno podía conectar desde distintos lugares. Arriba del escenario, desde que empezó hasta que terminó, fue un disfrute enorme.

Esos ángeles del espectáculo de la murga parecen haber cumplido su misión de “buscar una esperanza”. Transcurrido un mes y medio de fiesta, se encontraron con eso y mucho más. El carnaval artesanal, el carnaval cien por ciento a pulmón, el carnaval por “amor al carnaval” sigue vivo en colectivos como Jorge.