A pesar de su enorme trayectoria en el carnaval, Aldo no se duerme en los laureles. No se lo permite por su autoexigencia y el profesionalismo con el que afronta cada nuevo desafío. Aldo llega bien temprano al club, como cualquier otro componente, se prueba el traje con los vestuaristas y repasa detalles para seguir puliendo en los últimos ensayos. Aldo, que además de un sinfín de menciones y primeros premios en su haber, fue distinguido como Figura Máxima y Figura de Oro, sabe que hay una expectativa especial por el conjunto y por su vuelta al parodismo.

“Te lo manifiestan en la calle. Lo que tenemos que hacer es no defraudar”, asegura desde una silla en el patio del Club Millán y Raffo, donde Caballeros prepara su espectáculo 2026.

Aldo, no es ni más ni menos que Aldo Martínez. Actor, cantante, comunicador, entre tantas otras facetas, que lo han llevado a ser una de las figuras más populares de nuestra máxima fiesta.

Su interpretación de José Carbajal “El Sabalero”, personaje que viene trabajando desde hace meses, aparenta ser uno de los principales atractivos para el público del próximo carnaval. De los aprontes para el Concurso, su pasaje por la categoría murgas y su vínculo con la gente, la diaria dialogó con el reconocido artista.

¿Por qué el regreso al parodismo?

Extrañé. Fueron dos años increíbles en La Gran Muñeca. Una murga de las potentes, de las fuertes, y de mi barrio además. No era poca cosa. Aparte la familia Mega, que yo conocí al padre de todos ellos, me recibieron de mil maravillas. Me fascinó la murga. Me encantó experimentarlo, cupletear, no desentonar. Fue todo un desafío. En lo personal me quedé contento. Es más, estaría saliendo en La Muñeca, pero la verdad es que extrañé la movida del parodismo.

Yo siempre digo, carnaval es mi universidad. Y no era que yo entraba en la murga y me las sabía todas. No, para mí era un aprendizaje de cero esa categoría. Pero me la hicieron muy fácil desde el lado del respeto y del lado del cariño que recibí de todos.

¿Qué te dejó el salir en murga y si hay algo que se puede volcar en parodistas?

Primero que nada la exigencia vocal y física, que siempre está. El ritmo que tiene la murga. Lo de estar prácticamente los 45 minutos cantando. Te da un timing. Yo vivo del canto, durante el año hago música tropical los fines de semana. Entonces, ponerme a mí mismo a prueba, teniendo que cantar todo el tiempo, me encantó. Y del lado de los arreglos fue impresionante. Tuve a Pitufo el primer año y a Agustín Amuedo el segundo, ¿qué más puedo pedir? Puedo traer también el timing que tiene la murga. Eso lo absorbí y me lo traigo para el parodismo.

Se dio una polémica fuerte el año pasado con La Gran Muñeca, por sus críticas en el cuplé de las guerras ¿Cómo atravesaste esa situación?

Como debe ser. Yo era consciente que estaba en una categoría como la de murgas, más allá de partidarismos, yo voy a donde los directores y los libretos apuntan. La murga siempre fue crítica, desde tiempos inmemoriales. A ver, vamos a ser sinceros, yo sé que hay componentes de todos los partidos en varias murgas. Y que quizás tienen diferencias políticas, pero estás en la murga y vamos todos para el mismo lado. Yo lo tengo tan asumido eso desde hace tiempo. Estamos expuestos a las críticas que puedan venir también. No a todo el mundo le tiene que gustar, por ejemplo, cómo canta Aldo Martínez. Es razonable y hasta es bueno que esté la crítica. Si no pasa el límite y llega a ser destructiva, sirve. Lo gratuito no.

Y al momento de decidir dónde salir en 2026, ¿Cómo se dio lo de Caballeros?

El Rulo [Sánchez, director responsable] viene haciendo las cosas muy bien. Hace más de diez años ya, con mucha tenacidad, lo que significa poner un conjunto en la calle en esta categoría donde la competencia es acérrima. Y vine a Caballeros porque Rulo me había dicho que si algún día decidía volver al parodismo, le gustaría por lo menos tener la oportunidad de ser el primero en conversar. Y a mí en carnaval me gusta mantener la palabra. Entonces lo llamé, nos juntamos, llegamos a un acuerdo y él me dijo que tenía que volver con algo fuerte. No estaba previsto todavía que fuera con un personaje como El Sabalero una de las parodias. Yo dejo que el carnaval me sorprenda, y no fue la excepción. Salió de la nada.

¿Cómo apareció esa posibilidad?

Surgió en una charla en una casa de afuera, con el Rulo, su compañera y mi señora. Me preguntó si tenía algo, y yo le dije que sinceramente no tenía nada pensado. Mi señora cantó una canción de Zitarroza, empezó con: No te olvidés del pago… Pero a Zitarroza ya lo habíamos hecho con Zíngaros en 2005. Y ahí sale la compañera del Rulo: lo que quiere decir ella, es el Sabalero. El Rulo me mira y me dice: ¿te gusta? Me encanta. Tremendo personaje. Y ahí quedó.

¿Y ahí comenzó el trabajo de recopilación y de construcción del personaje, no?

Sí. Nos recibió Anke, su señora que es holandesa. Ella estaba acá preparando el disco doble “La historia de mis canciones”, y en ese interín nos invita a Villa Argentina. Quedó encantada con la idea. Nos tiró un montón de datos, de contactos de amigos, de historias increíbles. Mucho más de lo que se sabe públicamente. También hablamos con los hijos por vía telefónica.

Se empezó trabajar desde muy temprano. Yo ya estoy con ganas de salir. En carnaval cambié nervios por ansiedad. Quiero devolverle a la gente todo ese cariño. Estando en la murga la gente me decía: volvé. No porque estuviera haciendo mal las cosas en la murga sino porque me extrañaban en el parodismo. Y cuando se supo, me escribieron un montón de colegas de todas las categorías, felices por la noticia. Y para mí volver a estar en otro carnaval es un regalo de la vida. Lo disfruto siempre de ese lado.

Estando afuera, ¿cómo viste a la categoría?

Yo miro todo, siempre. Todas las categorías. Llego a casa de hacer los tablados y pongo VTV para mirar las repeticiones. Y a los parodistas los miré con nostalgia, con ansiedad, y siempre rescato – si bien pueden tener años bajos en nivel general – que hay una fuerte competencia. Que no hay uno que se despegue con su espectáculo, últimamente no ha pasado, y eso yo lo celebro. Si bien yo salí en casi todos los conjuntos que están actualmente, lo que me gusta es que cada conjunto tienen su estilo bien marcado. Entonces ahí entrás a hilar fino cuál es el que más te gusta y entran a jugar los rubros también.

¿Coincidiste con el fallo del Jurado?

Coincidí. Sí, en eso sí coincidí. Para mí fue un justo ganador Momosapiens. Porque también hay que mirarlo desde el punto de vista del Concurso. No puedo escapar de eso. Es increíble. Porque hay como dos carnavales, el de los tablados y el del Concurso. Me encantan los dos, pero para mí el de los tablados es el mejor. En el que yo nací, en los barrios. El Teatro de Verano lo adoro también por supuesto, es donde ponés el máximo y te jugás todo, pero el del tablado es el carnaval que yo viví siempre.