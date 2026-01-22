Instalado ya como un conjunto de los infaltables del Concurso Oficial del Carnaval, más después de haber ganado el año pasado por primera vez, Los Rolin siguen adelante con su historia que comenzó en 2019 y que busca mantener una línea artística a la hora de subir al escenario.

En esa concepción de la propuesta, todo se origina en un mismo lugar, lo que facilita quizás la persistencia por un modo de hacer humor y de direccionar el espectáculo. Es que Martín Prado, dueño del conjunto, es también el guionista, encargado de la puesta en escena (junto a Federico Pereyra) y uno de los principales actores, lo que permite sentar bases claras en el punto de partida.

Tincho, como lo conocen todos, apuesta a un equilibrio en la propuesta, a sabiendas de que la categoría exige humor, pero tratando de convivir con el resto. Música, vestuario, puesta en escena, todo enrabado, “sin descuidar lo más importante”.

El artista confesó a la diaria que ya el año pasado, al regreso de la entrega de premios en el Sodre, en su auto con su familia, imaginó astronautas en Los Rolin 2026. Y dicho y hecho, serán caracterizados en Mundos, el espectáculo del conjunto que sale desde el Uruguay Prado.

Al momento de empezar a crear, con la hoja en blanco, ¿cómo se encara la idea del espectáculo?

Los textos los armo yo y generalmente trato de tocar lugares comunes para que la gente se sienta identificada y lo entienda. No quiero que sea ni muy rebuscado, ni tampoco muy simple. Me gusta que tengan un pienso los espectáculos. Un comienzo, un desarrollo y un final, que es lo que hace a un show humorístico, y no sólo a hacer reír. Si bien lo esencial de la categoría es la risa, estamos armando un show de humoristas para carnaval. Entonces hay una cantidad de cosas que tienen que ir acordes a eso.

Armo tratando de salir de las dos clásicas humoradas. Me gusta armar cuadros más cortos, por lo menos cuatro. Estamos en un tiempo donde lo corto rinde más. Los videos que más se miran en Youtube, en Instagram o en TikTok son cortitos. La gente está más apurada. Entonces trato de ir hacia algo que dispare distintas escenas, por ejemplo Play (2023), que transitaba por varias películas, o el año pasado Los Buscadores, que iban recorriendo lugares.

¿Este año va a ser igual?

Sí, vamos a ser astronautas y vamos a visitar distintos mundos ficticios. Un velorio, un día en la playa, el cónclave del Vaticano… Situaciones que la gente conoce. En mi cabeza también me planteo lo visual desde un principio. Es lo que el público ve cuando se abre el telón, antes que se cante o se actúe, entonces intento llamar la atención desde ese lado. Quiero llegar al tablado y que los niños se quieran sacar fotos con Los Rolin. Por eso pensé en Los Piratas el último carnaval. De ahí nace la historia y se desarrolla.

El primer premio logrado el último carnaval, ¿pone algo de peso sobre la espalda? ¿Condiciona lo artístico?

Peso de más, ninguno. Lo que pasó en 2025 fue consecuencia de lo que venimos haciendo hace unos años atrás. Prolijidad, buenos espectáculos, tratar de cuidar todos los rubros. Después, el Concurso y el jurado dirán si da para alcanzar otro primer premio. Uno arma su espectáculo pensando que es lo mejor, pero los otros conjuntos también piensan lo mismo.

El espectáculo tuvo momentos de humor político que fueron destacados. ¿Cómo manejás esos momentos de crítica que utilizaron?

En el tema del humor político, es parte del carnaval. Nosotros no abusamos, sí tratamos de tocarlo. El año pasado estaba de macho, como se dice, por el tema de las elecciones, y entonces jugamos un poco con eso. Siempre se vincula el humor con la política, pero tratando de no ser ni fanático ni panfletario. Decir algo con humor. Estamos en un país que es una de las mejores democracias del mundo. Tenemos permitido esto; gracias a Dios podemos. Más allá de que alguno u otro se moleste. Pero como ni yo ni mi grupo entramos en el grupo de los fanáticos, podemos decir lo que queremos siempre con humor y con respeto.

¿Qué deseo tenés cada vez que llega el carnaval?

Yo quiero siempre que sea una linda fiesta y que se trabaje mucho. Por todos los compañeros que están meses ensayando un espectáculo para llevarlo al Teatro de Verano y recorrer los barrios. Eso espero, que haya mucha gente en los tablados y que todos los carnavaleros podamos trabajar. Y me refiero a los integrantes de los conjuntos, a los que trabajan en los escenarios, a las comisiones barriales, a los de los puestos y a los cuidacoches. Que sea un hermoso carnaval.