La Justicia formalizó este jueves a la edila coloniense Ana María Díaz (Frente Amplio) por un delito de tentativa de homicidio especialmente agravado y ordenó su prisión preventiva por un plazo de 90 días. La Fiscalía había solicitado 120 días como medida cautelar mientras se lleva adelante la investigación, pero la Justicia terminó otorgando 30 días menos.

Actuaron en la causa María Eugenia Rodríguez, por la Fiscalía de Carmelo, y el juez José Vera. El viernes 5 la edila departamental socialista se dirigió a la vivienda de una familiar política y le clavó un cuchillo en el tórax. La víctima estuvo internada en estado grave hasta comienzos de esta semana. El martes, la joven agredida declaró ante la fiscal María Eugenia Rodríguez.

Destino de la banca

Si bien Díaz renunció al Partido Socialista y al Frente Amplio, todavía no está claro qué pasará con la banca una vez que cumpla con su condena. “La edila debería dejar la banca, porque la ciudadanía se le suspende al ser un caso con pena de penitenciaría, más allá de si va presa o no. Pero si no renuncia, el único procedimiento para que no ocupe su banca es el del juicio político”, dijeron dirigentes socialistas de Colonia a la diaria.

La joven carmelitana que fue atacada con un cuchillo evoluciona favorablemente de las heridas recibidas. En efecto, la mujer ya abandonó las salas de cuidado intensivo y actualmente se encuentra internada en una sala “normal” del hospital de Carmelo, según informaron fuentes judiciales y policiales a la diaria.