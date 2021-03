El edil Emmanuel Martínez Senas (Frente Amplio) presentó en la Junta Departamental coloniense un proyecto para crear la “Defensoría de las Vecinas y Vecinos” del departamento de Colonia.

Martínez explicó que la iniciativa propone “instalarse un ámbito institucional en la defensa de los intereses de los colonienses”. Y comentó que “naturalmente ningún gobierno se propone violentar los derechos de los ciudadanos pero muchas veces en el ejercicio del gobierno por acción u omisión se cometen una serie de infracciones”.

El proyecto prevé instalar una “estructura” que dependería del presupuesto de la Junta Departamental de Colonia. “El cargo de defensor del vecino sería elegido por mayoría especial de la Junta Departamental. Se propone un proceso de selección mediante un llamado abierto, con la posibilidad de que las asociaciones civiles presenten candidatos”.

Posteriormente, “una comisión especial será la encargada de elegir a 5 de quienes se presentaron y esos nombres pasarán al plenario de la Junta que, por dos tercios, elegirá a uno de ellos. Eso garantizará cierta imparcialidad, porque ninguna de las bancadas de ediles posee esa cantidad de ediles”, explicó.

El defensor del vecino, según dijo, trabajará con la Junta Departamental en el contralor de la administración municipal. “Por eso precisamos una persona que no tenga dependencia hacia ningún partido político”, comentó.

De acuerdo a la iniciativa presentada por el edil frenteamplista, la oficina contaría con cinco funcionarios, cuyos costos serán cargados al presupuesto de la Junta Departamental. “Eso no genera gran impacto ni en el presupuesto de la Junta Departamental ni de la Intendencia de Colonia, por lo cual el tema presupuestal no debería ser una excusa para no aprobarlo”, señaló.

La Defensoría de las Vecinas y Vecinos atendería situaciones “muy amplias, porque la perspectiva de la derechos humanos se ha ampliado mucho, porque la agenda va desde la salud, seguridad, medio ambiente, cuidado de los animales, entre otros temas-, además de los servicios relacionados con el accionar de la intendencia -recolección de la basura, ubicación de las volquetas, así como con acciones derivadas de los funcionamientos de los municipios y de las empresas que contratan con los municipios y la Intendencia.”

Además, allí se recibirían reclamos sobre servicios de las empresas públicas “que se realizan en el departamento de Colonia”. Según Martínez, serán competencia de esa estructura atender los reclamos “de todos los servicios que recibimos por parte del Estado y de las empresas contratadas que podrían originar ciertos perjuicios a los vecinos”.

El edil frenteamplista aclaró que “el defensor del vecino nunca por sí solo podrá hacer dar marcha atrás a una acción realizada; lo que sí puede hacer son sugerencias que tienen cierto peso institucional porque la hacen personas idóneas que investigarán al respecto”.

Génesis y negociaciones

Martínez explicó que la idea de crear la figura del Defensor del Vecino en el departamento de Colonia surgió en la campaña electoral. “La gente nos decía que se veía indefensa ante determinadas actividades que ejerce la administración de gobierno y que muchas veces debían caer en solicitar la intervención de algún edil o concejal para buscar una solución a esos problemas”.

El edil del FA investigó en los diversos antecedentes similares generados en Uruguay. “Supimos que existen tres defensores del pueblo en Uruguay: el primero fue el Comisionado Parlamentario para el sistema penitenciario; el segundo en crearse fue el Defensor del Vecino en Montevideo, y el tercero fue la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”.

En tanto, en el departamento de Colonia también se habían propuesto iniciativas similares que finalmente no cuajaron. El primer antecedente en Colonia es de 2001, presentado por la entonces edil colorada Teresa Dipólito; luego otro proyecto similar fue presentado por el edil Juan Pablo Roselli (FA) en 2010.

En particular, Martínez tomó “como inspiración el Defensor del Vecino de Montevideo y actualizamos el proyecto presentado por Roselli [actual coordinador de la bancada de ediles del FA en Colonia]”. La bancada del FA necesitará el apoyo del oficialismo y del Partido Colorado para lograr la aprobación de este proyecto. En ese sentido, Martínez dijo que establecerá negociaciones con ediles blancos y colorados para llegar a un consenso. “Al crear una nueva institucionalidad en el departamento, será necesario un consenso interpartidario. Ya presentamos el proyecto en la Junta. Ahora empezará una etapa de negociaciones con las diferentes bancadas, especialmente con el Partido Nacional, que tendrá que dar sus votos para que sea aprobado”. “También tenemos la idea de presentar este proyecto al intendente [Carlos Moreira], porque su aval ayudaría para que prospere”, agregó.

Martínez consideró que esta iniciativa “excede al FA, porque proviene de una perspectiva progresista, y cualquier persona podría sentirse identificada, para que el ejercicio del gobierno sea mejor y redunde en más beneficios para los ciudadanos”. “Creo que todos deberíamos perseguir ese paradigma”, remató.