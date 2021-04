La médica intensivista coloniense Gabriela Boné dijo a la diaria que el personal de salud “se encuentra muy cansado” y que “cada uno va procesando esta situación como puede, con mayor o menor ansiedad, con miedos, con más o menos contención familiar”. A pesar de ello, Boné, que es funcionaria en las unidades de cuidados intensivos de Camec, en Colonia del Sacramento, y de Camoc, en Carmelo, valora el hecho de formar parte “de muy buenos buenos grupos de trabajo”, algo que considera “una gran ventaja, porque nos contenemos entre nosotros”.

La especialista y exdirectora del Hospital de Colonia explica que el panorama que se vive en el departamento es similar al registrado en otros puntos del país: “Hoy tenemos más de 80% de las camas de los CTI ocupadas, y la mitad de los casos son de covid”. “Estamos en un punto de saturación en todo el país”.

En el departamento de Colonia, de las 22 camas disponibles en sanatorios privados “ayer [por el domingo] había una cama libre en Rosario [Camec], dos en Colonia [Camec] y una en Carmelo [Camoc]”, detalló.

Boné forma parte de la Comisión para la Asistencia en Covid-19 que formó la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. El panorama previsto para las próximas semanas, a la luz de los datos que maneja de los diferentes CTI instalados en Uruguay, tampoco le permiten ser entusiasta.

La cantidad de personas internadas en los diferentes niveles “viene aumentando día a día”. “Creo que inevitablemente llegaremos al colapso, y estamos convencidos de que prontamente llegaremos a esa situación, que la situación nos pasará por arriba en unos días, porque, además, sea cual sea cualquier medida que se tome hoy, sus efectos no se verán de modo inmediato”, estableció la médica coloniense.

Para Boné, a partir “de lo que está ocurriendo desde hace ocho semanas, inevitablemente vamos a llegar al colapso: al colapso de camas, al colapso de recursos humanos, al colapso de insumos”. Y agregó: “Estamos en una situación muy difícil: habrá un colapso del sistema, porque los CTI no son los únicos sectores que están en esa condición”, sino que “también es compleja la situación en los laboratorios, en los médicos de primer nivel que deben controlar a los pacientes de domicilios, quienes hisopan, quienes trabajan en cuidados moderados, porque está lleno de pacientes covid por todos lados”.

La médica sostuvo que la situación sanitaria que atraviesa Uruguay “nunca la vivimos”, “porque es incomparable con la gripe H1N1, en la que también trabajé”. “Aquí se enferman todos juntos. Ingresan personas todos los días a los CTI por esa patología y tendrán estadías muy largas, y lamentablemente ocurre que se están liberando más camas por fallecimiento que por curación de los pacientes, y eso tiene un costo emocional, familiar, un costo país”, explicó.

Boné reclamó una mayor presencia del Estado a la hora de auxiliar a las personas “que no se pueden quedar en su casa, porque deben salir a buscar el pan para sus hijos”.

La presencia del Estado, según su opinión, “no ha ido acorde a la realidad de la pandemia en Uruguay, al menos desde diciembre hasta el momento. Pasamos del 'quedate en casa' al 'movete en tu burbuja', pero la burbuja es permeable, se vuelve espuma, porque la gente tiene que salir a buscar el pan a la calle. ¿Y a ellos les vas a pedir 'quedate en tu casa', cuando el Estado no se hace presente y no subsidia a quien tiene que subsidiar?”. Y agregó que “sin salud no hay economía, con un pueblo enfermo no hay economía que funcione, y si querés que la economía funcione debés tener un pueblo sano y educado”.