La localidad de Miguelete, ubicada en la intersección de las rutas 54 y 106, en la zona centro norte del departamento de Colonia, tiene una población de unos 1.000 habitantes. Al igual que ha ocurrido en otros puntos del departamento de Colonia, el fenómeno de la colonización valdense explica las tradiciones religiosas, productivas, culturales, asociativas, que existen en ese lugar.

“Miguelete tiene comunidades creyentes muy fuertes, tanto la valdense como la católica”, subraya a la diaria la alcaldesa María Elena Martín (Partido Nacional- PN). Y afirma que se trata de “un pueblo muy conservador, que tiene su impronta, con el sentido de pertenencia al lugar que resulta muy bueno”.

Para Martín “la población es muy colaboradora, es muy pujante, y cuando resuelve hacer algo de modo colectivo las cosas salen relativamente bien”. “Eso es algo que caracteriza a Miguelete”, subraya. La localidad cuenta con un sector agrícola ganadero “que nunca ha parado”.

Miguelete estrena, en el actual período de gobierno, el denominado tercer nivel de gobierno, por lo cual Martín se convirtió en la primera alcaldesa de la historia local.

“Desde que nací vivo en Miguelete y no lo cambiaría por ningún otro lugar del mundo”, relata, orgullosa, la mujer de 49 años. “Desde la adolescencia participo en grupos y comisiones de diversas instituciones: la Iglesia Valdense; en el club de fútbol Uruguayo, en las comisiones de juveniles y de damas; en la comisión de fomento de la escuela”.

Martín trabajó como profesora de Informática entre 2000 y 2020 en el liceo local, y dejó esa función para dedicarse a la actividad política: “renuncié a ese trabajo para meterme en la campaña, porque no quería que las cosas se mezclaran”, explica. Además de ser alcaldesa, Martín continúa trabajando en una empresa agropecuaria perteneciente a su familia paterna.

Martín se animó a entrar en la actividad política partidaria en 2019, después de “haber dicho un no rotundo en alguna oportunidad”, admite. “Cuando me propusieron ser candidata al municipio, primero dije que no, porque nunca había querido participar en política porque no veía que fuera lo mío”, recuerda.

Pero lo pensó más detenidamente y vio allí “una nueva posibilidad que se abriría en la localidad, con la creación del municipio”. “Era una oportunidad y un gran desafío, porque desde ese lugar podrían llegar a hacer cosas que han sido proyectadas hace muchos años entre los vecinos y no han podido concretarse”. Martín forma parte de las agrupaciones que respaldaron la reelección del intendente Carlos Moreira.

La alcaldesa dice que los habitantes de Miguelete quieren, más que ninguna otra cosa, que se construya una plaza pública. “Es algo que quedó pendiente de los festejos del Centenario de la localidad”, celebrado en 2009. “Se consiguió el terreno para hacer la plaza, se plantaron algunos árboles, se colocaron luces, y ahora sería una satisfacción muy grande poder lograr la construcción de la plaza”.

Además, pretende hacer obras que garanticen la accesibilidad de las personas a los diversos espacios. “Eso es algo que debemos hacer”, resaltó.

Martín se muestra “muy agradecida” con los diversos integrantes del ejecutivo de la Intendencia de Colonia “porque nos ayudan a realizar un montón de trámites que estamos aprendiendo a hacer, porque es la primera vez que funciona un municipio en el pueblo”. “Nosotros tenemos que aprender a hacer muchas cosas en el día a día, y también a quiénes debemos consultar, a dónde debemos dirigirnos, aunque la pandemia ha frenado mucho la actividad administrativa”.

El empleo, los jóvenes

Con dos décadas a cuestas como docente liceal, Martín se siente cercana a los jóvenes de Miguelete.

Explica que “existen muchos jóvenes en la localidad, algunos de ellos ya tienen la idea fija que se irán a estudiar a otros lugares -Montevideo, Colonia, Carmelo- y otros que se quedarán a trabajar en las empresas agrícolas de la zona”.

En el primer grupo “están quienes se van a Montevideo a estudiar cosas relacionadas con el campo y posiblemente retornen a Miguelete y están aquellos que estudiarán otras cosas y ahí no sabés si van a volver”, detalla.

En tanto, aquellos que eligen quedarse en el pueblo buscarán insertarse laboralmente “en una zona agrícola que no paró nunca”. “El desempleo no es uno de los principales problemas del pueblo, aunque, claro, hay algunas personas que no tienen trabajo”, señala.

La alcaldesa aclara, no obstante, que tanto la Intendencia como el Ministerio de Desarrollo Social asisten con canastas de alimentos a personas mayores “que cobran jubilaciones muy bajas”.