El sindicato de funcionarios del Hospital de Colonia del Sacramento cuestiona los criterios de selección del personal de enfermería que trabaja en el flamante centro de cuidados intensivos (CTI) instalado en ese centro de salud, según informó Radio del Oeste.

La sindicalista Sara Graneri dijo a la diaria que la designación de los funcionarios por parte de la dirección del centro de salud fue “digitada”. “Al principio la selección se iba a realizar mediante un llamado interno, pero al final no fue así, porque entraron personas que trabajan en mutualistas privadas”, criticó la delegada coloniense de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP).

Graneri relató que el director del hospital, Gustavo Fernández, admitió durante una reunión con el sindicato que “no se pudo hacer bien el llamado” y argumentó que eso sucedió “por la premura del caso y por la pandemia”. “Debían hacer todo rápido, para cubrir al personal necesario”, agregó.

Actualmente, según explicó la sindicalista, en el CTI de Colonia trabajan 12 enfermeros, tres licenciadas en Enfermería, además de “quienes deben cubrir las guardias”, que fueron “contratados por tres meses por Comisión de Apoyo; después no sabemos qué va a pasar”.

Graneri aclaró que el sindicato de funcionarios “no se mete con el modo en el cual fueron seleccionados los médicos que trabajan en el CTI”.

Si bien el llamado para cubrir los cargos de enfermería en primera instancia no fue publicado en las carteleras internas del hospital, después “se hizo porque la comisión le pidió a la dirección del hospital que lo hiciera”. No obstante, tras la difusión de ese comunicado “algunas compañeras quisieron anotarse y no pudieron hacerlo, porque les dijeron que la lista estaba completa”.

La sindicalista dijo que “tampoco sabemos la forma en que se enteraron aquellas personas que trabajan fuera de ASSE, aunque seguramente alguien los habrá llamado para que vinieran a hacerlo”.

Graneri resaltó que la FFSP “reclama llamados transparentes, donde todos tengan el mismo derecho.” “No estamos en contra del CTI, pero sí del modo que se hizo el llamado. Queríamos un llamado que permitiera la participación de todo el personal que trabaja en ASSE en Colonia”, concluyó.