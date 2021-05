En la madrugada del domingo una persona ingresó a la sede del Municipio de Rosario y generó destrozos en el mobiliario, según relató a la diaria el alcalde Pablo Maciel, del Partido Nacional.

“En la madrugada del domingo recibí un llamado por parte de la Policía para que fuera a abrir el municipio porque habían visto a una persona dentro del edificio. La persona ingresó por una ventana y se fugó por otra, pero la Policía pudo atraparlo horas después”, comentó Maciel.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la sede municipal así como en otras partes de la ciudad, ya que durante la noche “realizó cuatro o cinco atracos más”.

Maciel dijo que el hombre “no pudo robar dinero, porque no había, y como el mobiliario estaba cerrado provocó roturas”, lamentó. “La tristeza que nos queda es porque dejó muchas cosas rotas. No hubo oficina por donde el hombre no pasara sin romper los muebles”, agregó. El alcalde rosarino destacó que “no hubo pérdida de documentación, por lo cual el contribuyente puede estar tranquilo”.