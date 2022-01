No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La falta de personal en la Jefatura de Policía de Colonia por las prolongadas licencias médicas de más de 100 funcionarios sigue siendo un problema sin solucionar. En marzo de 2021, los diputados colonienses plantearon el tema a las autoridades del Ministerio del Interior

La legisladora colorada Nibia Reisch dijo en aquel momento que resulta “necesario” cubrir vacantes y resolver las situaciones de “108 funcionarios policiales que se encuentran con licencia médica, algunos de ellos desde hace años”. Reisch planteaba convocar a juntas médicas para analizar si resulta pertinente el pasaje a retiro.

La Jefatura de Policía de Colonia tiene 335 efectivos para patrullaje, atención en comisarías, policía técnica y Bepra (Brigada Especial para la Prevención y Represión del Abigeato) en tres turnos diarios. “Es muy poca gente para atender al departamento de Colonia”, advertía la diputada colorada en aquel momento.

Diez meses después, la situación no mejoró, según comentó a la diaria el Jefe de Policía, Jhonny Diego. El jerarca reconoció que algunos funcionarios “puede ser que no soporten determinadas presiones” del trabajo policial, pero no es eso lo que explicaría este fenómeno.

El jerarca explicó que varios de los funcionarios policiales que están con licencia médica “se acostumbraron a vivir” con ingresos menores a los que recibirían estando en actividad y realizan “actividades por fuera, aun percibiendo el seguro por enfermedad”. Diego se entrevistó con varios de los policías certificados para plantearles el reintegro a las funciones laborales y la respuesta que recibió fue: ““no, de ninguna manera”.

“Me doy cuenta que hay gente que adoptó esa forma de vivir como un estilo de vida y no es que estén con un problema psiquiátrico o psicológico, sino que muchos de ellos son gente que no está dispuesta a reintegrarse al servicio ejecutivo y prefiere seguir como está ahora”, comentó.

Diego, que lleva dos años al frente de la Jefatura coloniense, ha manifestado en varias oportunidades que la cantidad de policías disponible en el departamento no es suficiente y faltarían unos 100 policías para cubrir lo que el departamento necesita.