El jueves 20, en el juzgado letrado de Colonia del Sacramento se llevará a cabo una audiencia en el marco de un pedido de acceso a la información pública que realizó el edil del Frente Amplio, José Manuel Arenas, a la Intendencia de Colonia para conocer la lista de personas que contratan camiones y maquinarias a ese organismo y cuáles son las tareas que realizan.

El edil frenteamplista buscó acceder a esa información a través de la Junta Departamental. En efecto, Arenas presentó un pedido de informes al respecto en agosto de 2021, el cual no ha sido contestado por las autoridades del ejecutivo coloniense. “En una república los derechos no sirven para nada si no hay un modo de hacerlos efectivos, y en la Intendencia de Colonia los ediles ejercemos el derecho de hacer pedidos de informes”, pero “el intendente [Carlos Moreira] no responde a muchos de ellos en el plazo de 20 días previsto por la normativa”, dijo el edil Arenas a la diaria. Y agregó que los ediles del Partido Nacional (PN) “votan en forma contraria a la reiteración de pedidos de esos informes cuando expira ese plazo para responderlos”.

El edil dijo que la oposición tampoco logra respuestas mediante la convocatoria a sala al jefe comunal, “porque el PN y el propio intendente actúan de modo muy flexible, dilatando las cosas en el tiempo, lo que restringe los derechos de los ediles”.

Ante la falta de respuestas por esas vías, Arenas presentó en julio un pedido de acceso a la información pública en el juzgado letrado de Colonia del Sacramento. Las autoridades de la comuna coloniense deberán concurrir el jueves 20, a las 14.30, a ofrecer respuestas a las preguntas planteadas por el edil socialista. “Promovimos un pedido de informes solicitando los detalles para saber de quiénes son esos camiones, que tareas cumplen y dónde, cuánto cuestan, cómo fueron contratados”, explicó.

“Desde hace muchos años, hecho que ha trascendido administraciones, siempre han existido dudas, rumores y suspicacias sobre las diversas contrataciones que la Intendencia de Colonia realiza a camiones o maquinaria que son propiedad de particulares”, argumentó el edil a la hora de explicar las razones por las cuales realizó ese pedido.

Más allá de las respuestas que ofrezca la comuna coloniense sobre este tema, “el mayor objetivo es que la intendencia entienda que los pedidos de informes y los pedidos de acceso a la información pública deben ser contestados en tiempo y forma, porque no hacerlo llena de oscurantismo y de opacidad a la administración del PN en Colonia”, dijo Arenas. Y recordó: “Este no se trata del único pedido de informes que hemos realizado y se encuentra vencido: también solicitamos información sobre la morosidad de la contribución inmobiliaria en cada una de las localidades, contrataciones directas, cantidad de dinero que se destina a los municipios por concepto de multas de tránsito, entre otros”.