El subsecretario del Ministerio de Ambiente, Gerardo Amarilla, anunció que esa cartera “volverá a multar” y a denunciar “por desacato” al propietario del terreno ubicado en la playa Los Piamonteses, en el departamento de Colonia, que colocó un alambrado a una distancia menor de la permitida de la costa. “Ya multamos, mandaremos inmediatamente a hacer una nueva inspección y se hará una denuncia por desacato por no respetar la orden dada por el Estado para que retire el alambrado”, aseguró el funcionario en el programa El Decodificador, de FM Impacto de Colonia del Sacramento.

Las declaraciones del funcionario surgen tras las declaraciones efectuadas por la abogada de los vecinos de Colonia Cosmopolita, Carolina Neme, a la diaria, quien manifestó malestar acerca del proceder que han demostrado el Ministerio de Ambiente y la Intendencia de Colonia en este caso.

Consultada por el anuncio realizado por Amarilla, Neme dijo que el Ministerio de Ambiente “aún no ha aplicado ninguna multa” al propietario de ese establecimiento, sino que hubo una serie de apercibimientos por parte de esa cartera tendientes a corregir esa situación irregular. “El Ministerio de Ambiente puede aplicar una medida de recomposición, que implica sacar el tejido y que la situación vuelva al estado original, y no lo ha hecho. Lo mismo puede hacer la Intendencia de Colonia, que puede intimar para que quite el tejido y aplicarle una multa”, concluyó.