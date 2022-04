Eduardo Cuchuflito Olmos nació en Chile hace 84 años y murió en 2006 en Colonia, tras luchar contra una larga enfermedad.

Cuchuflito llegó a Colonia en la década de 1950, para trabajar como pintor de letras. En Las Malvinas algunos todavía recuerdan a ese hombre como el “fundador” del barrio.

En una entrevista realizada en 2004, Cuchuflito relató a este cronista el origen del nombre del barrio Las Malvinas. “Yo le puse ese nombre por una patrona que tuve. La traje para acá. Un día la convidé para ir hasta la provisión… Entonces fuimos hasta el almacén más cerca, allá arriba. Me puse a hablar de fútbol con el muchacho del almacén y me olvidé de ella. '¿A dónde vas?'- me dijo. 'Voy hasta la carnicería. Esperáme que ya vengo'. Fuimos hasta el club Nacional a tomar una y a hablar de fútbol. Me quedé hasta las dos de la tarde, hablando de fútbol. Acostumbrado a no tener patrona, me olvidé de ella… Se llamaba Malvina Rodríguez. No la vi nunca más. Y le puse Las Malvinas a este barrio, para el recuerdo”.