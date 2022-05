La senadora del Partido Nacional, Carmen Asiaín, llevó la voz cantante de la coalición de gobierno a la hora de argumentar las razones por las cuales debía archivarse el pedido de juicio político al exalcalde de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, en la reunión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que se realizó el martes 24. Del otro lado, desde la oposición, fue el senador Charles Carrera, del Frente Amplio, quien contradijo con mayor extensión los argumentos de la legisladora oficialista.

Para Asiaín, la Constitución uruguaya establece el juicio político “como excepción al principio de separación de poderes”, pero “solamente” en las situaciones mencionadas en el artículo 93 de la Constitución, “entre los cuales no figuran los alcaldes”. Por ello, la Cámara de Senadores “es incompetente para juzgar en juicio político al alcalde Alfredo Sánchez”, “más allá de que hemos quedado en una condena enfática por la gravedad de los hechos” por los cuales fue condenado, aclaró.

A ese argumento, Carrera respondió que la Junta Departamental de Colonia realizó esta acusación “al amparo del artículo 18 de la Ley 19.272, que hace expresamente aplicable el artículo 296 de la Constitución respecto de los alcaldes y concejales”, que prevé el juicio político para el Intendente y para los miembros de la Junta Departamental por los motivos establecidos en el artículo 93 ―que es la norma madre respecto del juicio político― que son violaciones a la Constitución u otros delitos graves.

Finalmente, con los cinco votos de senadores blancos, colorados y cabildantes, la comisión de Constitución y Legislación determinó el archivo del pedido de juicio político al “hombre de las mil gauchadas”, como se autodenominó Sánchez en la última campaña electoral.

Repercusiones en Colonia

La determinación de archivar el juicio político a Sánchez no cayó bien en filas del Frente Amplio (FA) y el Partido Colorado en el departamento de Colonia.

La concejala del FA en el municipio de Florencio Sánchez, María Duarte, dijo a la diaria que “no sorprende tanto la determinación de la coalición” al determinar el archivo del juicio político al ex alcalde de su localidad, “porque ya sabemos que la ética y la transparencia no son su fuerte”. Duarte lamentó que se maneje la posibilidad de un retorno de Sánchez al municipio en un momento que “funciona bien de bien” tras la asunción de Angie Figueredo como alcaldesa de esa localidad”. A diferencia de Sánchez, “ella consulta cada cosa que se va a hacer, y se están haciendo muchas cosas” en esa ciudad coloniense, destacó.

Para el diputado frenteamplista Nicolás Viera, el nacionalismo decidió “blindar” a Sánchez, “primero de manera jurídicamente y no pudieron, y ahora fueron por el blindaje político en el Parlamento”. “Es una defensa acérrima, sin sustento jurídico, de un gobernante condenado por delitos contra el Estado, contra la administración pública, utilizando en beneficio personal recursos que son de toda la sociedad”, enfatizó.

En tanto, el edil colorado Gabriel Gabbiani también criticó con dureza a quienes votaron a favor del archivo del juicio político a Alfredo Sánchez. “Rechazo de manera tajante y tomo distancia de lo actuado por los senadores del Partido Colorado” en este caso, lamentó el edil coloniense, quien recordó “la gravedad de los delitos cometidos por Sánchez”. Gabbiani explicó que ni la bancada de ediles colorados ni la diputada de ese partido por Colonia, Nibia Reisch, fueron consultados por los senadores que actuaron en este caso.

Gabbiani dijo a la diaria que conversó con Adrián Peña, principal referente de Ciudadanos, tras lo actuado por la coalición en este caso. “Peña asumió que cometieron un error al no consultarnos, hubo falta de información”, relató el edil coloniense. No obstante, aclaró que “en este caso no hubo ningún interés de proteger a Sánchez, porque ni los propios blancos lo quieren en su partido”.

“Ahora esperamos los senadores colorados subsanen este error de algún modo, porque no se puede alegar la inconstitucionalidad cuando la ley de descentralización que creó la figura de los municipios está vigente”, demandó.