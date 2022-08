En diciembre del año pasado, una beneficiaria del programa Jornales Solidarios que prestaba funciones en el municipio de Nueva Helvecia denunció judicialmente por acoso sexual al concejal del Frente Amplio por el Partido Socialista Julio Naviliat. Además, el alcalde de esa localidad, el nacionalista Marcelo Alonso, trasladó ese reclamo a la Junta Departamental de Colonia para que llevara adelante una investigación al respecto. En las últimas semanas, la Fiscalía Letrada de Rosario archivó la causa y la Junta Departamental de Colonia también la desestimó.

Tras ocho meses sin opinar al respecto, en diálogo con la diaria, Naviliat dijo sentirse “tranquilo aunque no conforme con estos fallos, porque Fiscalía entendió que hubo molestias de mi parte hacia la mujer, algo que nunca ocurrió”. “Nunca molesté ni acosé a nadie en mi vida. Trabajé 37 años en la docencia, y me jubilé en 2019 siendo querido y reconocido por alumnos, padres y colegas, y alcanzó con que pasara un año de mi ingreso en la política para que quieran hacer creer que sos otra persona”, agregó.

Según Naviliat, la denuncia en su contra se generó “justo en un momento en que había un ambiente raro en el municipio tras la presentación de denuncias de acoso laboral”. “En el momento en que llegó esa denuncia en mi contra, se me ocurrió decir que no estaba de acuerdo con el contenido de esa carta, y que no iba a hablar allí, donde se había armado todo, y que ese tema sería solucionado por la Justicia”. “Duele que al año de haber ingresado al barro de la política pasen este tipo de cosas”, lamentó.

En el actual período, Naviliat y la concejala frenteamplista Nair Ackerman representan a la oposición en el concejo municipal de Nueva Helvecia. “Quizá fuimos ingenuos al asumir en esa función, porque nosotros pedimos cosas que parece que en política están mal, como la planificación, el orden y el contralor de la gestión, algo que seguiremos haciendo hasta el último día de la gestión”, apuntó.

Tras el archivo de la denuncia, el concejal neohelvético valoró “la fortaleza” que tuvo su familia “en este tiempo y el apoyo impresionante de la población de Nueva Helvecia y del departamento de Colonia”, y destacó los llamados telefónicos de “muchos actores” del Partido Nacional y de “varios” del Partido Colorado “que lamentaron mucho lo que estaba viviendo a raíz de esa situación injusta”.