Nicolás Piñeiro fue reelecto presidente de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Colonia (Adeom Colonia) por un nuevo período en las elecciones que se realizaron la pasada semana.

La nueva dirección del gremio de trabajadores municipales colonienses está conformada por personas de diferente origen político, aunque la mayoría son blancos y frenteamplistas, según explicó Piñeiro a la diaria. El reelecto presidente es militante del Frente Amplio y funcionario de Espacios Públicos de la comuna, e ingresó a trabajar a la comuna, mediante sorteo, hace 10 años.

Una amplia mayoría de los funcionarios municipales respaldó a la única lista que se presentó a estos comicios: “votaron 827 personas y solo hubo 91 votos en blanco y anulados”, destacó el dirigente. “Venimos haciendo un buen trabajo, y creemos que no se presentó otra lista, a diferencia de la elección anterior, por esa razón y porque la gente sabía que tendríamos un alto respaldo”, opinó Piñeiro. Para el presidente de Adeom Colonia, “el hecho de que no hubiera competencia electoral provocó que esta elección no se politizara tanto como la anterior, donde hubo comentarios dolorosos hacia nosotros, acusándonos de oficialistas”. “Eso, por suerte, no se repitió en esta oportunidad”, añadió.

En el nuevo período, que se extenderá hasta 2024, la conducción gremial apunta a reforzar el trabajo en la comisión de reestructura escalafonaria de la Intendencia de Colonia, “realizando un diagnóstico de los vínculos laborales, con una realidad de funcionamiento que viene desde los años 80”.

Según el dirigente, la comuna debe llevar adelante una modificación del organigrama y de los cargos, que permitan una mayor movilidad de los funcionarios y la presupuestación de los mismos, y que garantice un sistema de ingreso a la función pública mediante los mecanismos de concursos y sorteos. “Actualmente, menos del 45% de los funcionarios están presupuestados y la mayoría de los ingresos que se han registrado en los últimos años por designación directa del intendente [Carlos Moreira]”. No obstante, el dirigente aclaró que esas designaciones directas “no fueron muchas, unas 60 a lo largo del último quinquenio”. “Nosotros cuestionamos el procedimiento utilizado por el intendente, que no apela a concursos ni sorteos, y no la cantidad de designaciones, que son pocas si se compara con otras intendencias”, añadió.

Otros puntos contenidos en la plataforma de la nueva dirección gremial son “la profesionalización, la capacitación y la formación de los funcionarios, así como los temas vinculados a la seguridad en el trabajo”, apuntó Piñeiro.

Actualmente la plantilla de trabajadores municipales de la Intendencia de Colonia está integrada por 1.450 personas.