Del 16 al 18 de noviembre en Piriápolis, Maldonado, se llevó a cabo la 37ª Feria Nacional de Clubes de Ciencias, programa impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), para promover el interés de los estudiantes en la ciencia y en la tecnología.

En ese marco, alumnos de sexto año de Derecho del liceo Agustín Urbano Indart Curuchet de Rosario presentaron un trabajo denominado Inteligencia Artificial en la Educación, logrando un certificado de reconocimiento a la “promoción de la investigación científica con impacto social”, por parte de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Bajo la supervisión de la docente de Derecho y Ciencia Política, Eliana Uzuca, los alumnos Mateo Cabrera, Ezequiel Geymonat, Agustín Falcón, Federico Prieto y David Segovia desarrollaron esa investigación.

El proyecto surgió tras “distintas discusiones y debates sobre esa temática a principios de este año en la clase de Derecho”, explicó Geymonat a la diaria.

En primera instancia “nos vimos muy interesado en lo que respecta a la Inteligencia Artificial (IA), porque es algo muy cotidiano y esta entre nosotros”. A raíz de los intercambios entre estudiantes y docentes, “decidimos focalizar el proyecto sobre ese tema”, agregó el estudiante.

En tanto, Cabrera argumentó que “centramos el estudio del proyecto a nivel académico en nuestro liceo, porque evidentemente no podemos focalizarnos en toda la sociedad rosarina”. De esta manera, realizaron el estudio “en el ámbito estudiantil”.

Tras varias encuestas y conversaciones en salones y pasillos del liceo, “notamos que el 90% de bachillerato ya conocían el termino de IA”, y poco más del 70% “ya la implementaba en otras materias y estudios”.

Geymonat explicó que la IA “es un tema actual que está muy presente en toda la sociedad, y será importante en el futuro, no solo en el ámbito educativo, sino a nivel global”.

No obstante, los estudiantes explicaron que en Uruguay, “dentro del marco regulatorio no hay absolutamente nada”. Uno de los objetivos de este trabajo es “aprovechar la oportunidad para que no se abra una brecha aún mayor entre los países de primer mundo con los demás”.

Por su parte, Uzuca comentó a que al inicio de año tuvieron “una instancia en la Feria Departamental de Ciencia, en Colonia, que es similar a la nacional, donde surgieron una cantidad de ideas, alineadas a la que los adolescentes querían trabajar”.

La docente agregó que los estudiantes de Colonia “tienen una capacidad muy interesante para poder realizar este tipo de proyectos y estar preparados para instancias mayores”.

En ese sentido, luego de esta primera experiencia, Uzuca acompañó a los estudiantes a la Feria Nacional de Clubes de Ciencia, en la categoria Chajá Social, donde “el impacto fue muy notorio e importante, con devoluciones muy ricas para el futuro de los adolescentes”.

Al presentar este proyecto, la OEI “mostró interés” sobre el tema, y expresaron que “van a seguir trabajando con nosotros para ayudarnos a profundizar en la investigación”, explicaron los estudiantes. A corto plazo, este grupo de jóvenes investigadores pretende “poder realizar un conversatorio con especialistas y luego hacer otras pruebas para contrastar lo investigado hasta el momento”.