El sábado 25 se desarrollará en el departamento Colonia un encuentro de dirigentes del sector Alianza Nacional (AN) del Partido Nacional (PN), en el marco del proceso de reconfiguración de ese grupo político iniciado tras el fallecimiento de su principal referente, Jorge Larrañaga.

Esa reunión contará con la participación de varios militantes de ese sector en el departamento de Colonia, incluyendo a Enrique Cortondo, quien en una entrevista realizada por la emisora Radiolugares de Carmelo se definió como “referente de AN en la zona nordeste del departamento de Colonia”.

Cortondo destacó que ese sector “viene con fuerza” en la interna nacionalista y destacó el papel que están desarrollando el senador Carlos Camy, el intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, y los dirigentes Jorge Larrañaga (h) y Juan Andrés Ramírez Saravia, entre otros.

No obstante, el dirigente coloniense dijo que a tres años de haber asumido el gobierno nacional, ese sector mantiene “un montón de incumplimientos con personas” que “deberían haberse cumplido en febrero”.

Cortondo hizo referencia a “puestos de trabajo, ayudas, compromisos individuales” porque “se ofrecieron cargos que no cumplieron”. “Hace dos años que estamos esperando”, por lo cual la reunión del sábado 25 “será un punto final: 'Loco, lo lamento, me bajo o sigo. Habrá una buena apretada de tornillos” a la dirigencia de AN por esos temas, adelantó.

El dirigente especificó que “los incumplimientos son con 20 personas, referentes, personas que pueden acarrear gente” y cuestionó el accionar del herrerismo, sector al cual también pertenció, “por ayudar a las empresas grandes y olvidarse del pueblo”.

Al finalizar esa entrevista con la emisora carmelitana, Cortondo dijo que esas declaraciones “capaz que me pueden costar quedar en la mira” de AN.