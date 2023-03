Entre lunes y martes cerca de 14.000 niños del departamento de Colonia comenzarán el ciclo lectivo en unas 130 escuelas públicas que funcionan en ese territorio, y más de la mitad son rurales. El déficit hídrico que afecta al territorio uruguayo, así como otras prácticas que afectan al ambiente, perturba el funcionamiento de las escuelas rurales. Según informó la inspectora departamental de Primaria, Sandra García, en una entrevista realizada por Radio del Oeste, en la mitad de las escuelas rurales del departamento de Colonia “no puede utilizarse el agua de los pozos ni para beber, cocinar o lavar la vajilla”.

“La mitad de las escuelas rurales no tienen agua apta para el consumo ni para cocinar porque está contaminada y en otros casos el pozo se secó”, comentó la funcionaria. La carencia de agua potable se remedia con partidas de dinero para compra de agua mineral que destina la Dirección General de Educación Primaria a esas instituciones. “En caso que no llueva habrá que aumentar las partidas para compra de agua”, advirtió la funcionaria.

Riesgos en aumento

La Intendencia de Colonia continúa suministrando agua potable y no potable a establecimientos rurales, fundamentalmente, que no cuentan con acceso a la red corriente de OSE. En febrero, la comuna coloniense proporcionó cerca de un millón de litros de agua no potable y 332.000 litros de agua potable.

La búsqueda de agua se ha transformado en una difícil misión en varias localidades. Según contó el alcalde de Nueva Helvecia a medios locales, en los últimos días OSE realizó perforaciones superiores 50 metros en Parque Varela y Laguna Gilomen y no logró hallar agua para el consumo humano.