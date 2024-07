Los resultados de la última elección interna del Partido Colorado (PC) en el departamento de Colonia marcaron el triunfo de las listas que apoyaban la postulación presidencial de Andrés Ojeda (Unir para Ganar), con una escasa diferencia de votos con Crece, que impulsaba la precandidatura de Robert Silva.

Esa nueva correlación de fuerzas dentro del PC, en la antesala de la convención departamental, determina el ascenso de Giovanni Geymonat, joven referente de Ojeda en Colonia, y lo ubica en un lugar de paridad con la actual legisladora Nibia Reisch, quien se transformó en la principal figura del coloradismo en territorio coloniense tras el alejamiento del exlegislador Daniel Bianchi. En tercer lugar se ubicaron las listas que respondían a Batllistas.

Así las cosas, la próxima convención colorada de Colonia estará dividida en tercios bastante similares.

En diálogo con la diaria, Geymonat comentó que él comenzó a militar activamente en el PC en las elecciones de 2004 “cuando había que ser guapo para decir que uno era colorado”. En las elecciones de 2009, el joven coloniense apoyó la candidatura presidencial de Pedro Bordaberry y posteriormente se sumó a Batllistas.

“Hace unos meses se puso en contacto conmigo Andrés Ojeda, con quien tenía un trato cordial de verlo en las convenciones partidarias”, recordó. El diálogo con el actual postulante presidencial del PC “me dio la posibilidad de contar lo que pasa en el departamento de Colonia, donde hay problemas serios a nivel laboral, educativos y sanitarios”, comentó.

Según Geymonat, “en el departamento de Colonia resulta necesario trabajar para lograr una renovación, porque están los mismos actores de siempre”. “El futuro será de los actuales jóvenes, y ellos serán quienes deban redactar y aprobar las leyes que nos regirán, por lo cual es importante generar una renovación”, opinó. Agregó que “en el caso de la Intendencia de Colonia hace décadas que está gobernada por el Partido Nacional [PN], y requiere un cambio porque después de tantas décadas al frente del gobierno corre el riesgo de transformarse en una monarquía, aunque no sea el término más adecuado para describirlo”.

El joven referente colorado se define como “batllista –por José Batlle y Ordóñez, cuya obra pude conocer a través de la lectura– y jorgista –por Jorge Batlle, a quien conocí porque era alguien muy cercano a mi familia–”. Asimismo, dijo que “yo no soy anti Frente Amplio [FA] ni anti Partido Nacional, soy uruguayo antes de todo” y por eso “creo que debemos trabajar en temas que permitan mejorar la vida para todos los habitantes de nuestro país y de nuestro departamento”.

Geymonat adelantó que el resultado electoral obtenido en la elección interna lo ubica en condiciones de ser candidato a diputado en octubre, y que si bien “mi sueño es ser intendente de Colonia, en esta posiblidad no seré candidato a jefe comunal”. No obstante, ese sector trabajará para impulsar una candidatura propia de cara a las próximas departamentales.

Con relación a posibles acuerdos con otros sectores del PC, Geymonat dijo que “se trabajará con ese objetivo”, y descartó que la posibilidad de sellar algún pacto con Crece, que lidera Nibia Reisch. “Yo no voy a promover un acuerdo con Crece”, sino que “iremos por otro lado”, dijo Geymonat, y cuestionó “la hegemonía que ese sector desarrolló en Colonia, que impidió el funcionamiento interno del partido y que no convocó a la convención departamental de forma regular”.

“Yo no voy a cuestionar la labor parlamentaria de Reisch”, pero “el órgano partidario no estaba funcionando debido a intereses políticos de un sector, que era Ciudadanos –ahora llamado Crece–, y eso es algo que no les hace bien a los partidos políticos”, comentó Geymonat.

Tras los resultados obtenidos en la última elección interna, “ahora apuntaremos a lograr un funcionamiento adecuado, con la incorporación de caras e ideas nuevas, que llegan con distintas ópticas, lo que, creemos, marcará un antes y un después en el PC”.

“Creemos que el resultado de la elección interna no sólo marca una nueva correlación de fuerzas dentro del PC, sino que marca la renovación y la oxigenación del funcionamiento partidario”, subrayó el joven referente colorado.