En una sesión realizada el lunes 19, la Junta Departamental de Colonia aprobó el plan de ordenamiento territorial de Colonia del Sacramento que remitió el ejecutivo coloniense.

El proceso de discusión del documento aprobado esta semana en una sesión que habría tenido un discurrir algo confuso, de acuerdo a la versión dada por la bancada del Frente Amplio (FA), comenzó en 2017, recordó el director de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Colonia, Martín Avelino.

Para el funcionario de la comuna coloniense, “este plan, que ha sido trabajado y explicado en reuniones con las distintas bancadas y con los habitantes de la ciudad, apunta a establecer reglas claras que permiten solucionar conflictos territoriales y planificar la expansión de la ciudad, generando mayor viabilidad”.

Al ser consultado acerca de los conflictos que solucionaría la vigencia de ese plan, Avelino hizo referencia a cambios en la normativa que permitirán fraccionamientos más pequeños en la zona rural de Colonia del Sacramento, especialmente en El Caño, San Pedro, sin afectar la actividad productiva rural. “La ley de ordenamiento territorial vigente eliminó la categoría periurbana, que permitía la creación de chacras de una a cinco hectáreas, lo cual se transformó en la categoría suburbana, que quedó pegada a la rural productiva”.

En tanto, “con el nuevo plan se crea la categoría rural residencial, que permite el fraccionamiento en extensiones de una hectárea pero logrando convivir con la viabilidad de los productores rurales, ya que se establece un protocolo de aplicación de herbicidas, acordado con el Miniserio de Ganadería, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y las cooperativas rurales”, destacó el funcionario.

Entre otros aspectos, Avelino también valoró que ese plan crea un nuevo centro urbano en la ciudad, en la zona de la Plaza de Toros del Real de San Carlos, delimitando los topes de alturas de los edificios que se construyan en esa zona a nueve y 15 metros. Asimismo resaltó que el proyecto aprobado por los ediles colonienses permite la posiblidad de construir edificios de hasta 12 pisos en sectores de la ciudad cercanos al puerto y a la Zona Franca de Servicios.

En tanto, en la zona de El General, que ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años, el plan establece la posibilidad de realizar fraccionamientos de 500 y 300 metros cuadrados, reduciendo el mínimo de 1.000 existente hasta el momento, con la obligación “de llevar la red de saneamiento hasta esos lugares por parte del inversor”, explicó Avelino. Eso también permitirá que la comuna adquiera tierras con la posibilidad de destinarlas a servicios esenciales como policlínicas, escuelas o construcción de plazas públicas, añadió.

El General cuenta con una población de 14.000 personas, y se estima que llegue a los 20.000 en los próximos años, comentó el director de Ordenamiento Territorial coloniense, y recordó que en esa zona también se realizará el realojo del asentamiento irregular Las Malvinas.

Avelino dijo que Colonia del Sacramento ha sido uno de los lugares con mayor crecimiento del país en los últimos años, tanto en su población como en la trama urbana, “pero no existía una planificación territorial clara, generando crecimimientos desmedidos en zonas donde no había servicios públicos”.

Cuestionamientos

Tras la sesión en la cual se aprobó el proyecto de Ordenamiento Territoral de Colonia del Sacramento, la bancada de ediles del FA emitió un comunicado en el que expresó que “tras votar el proyecto en general, incurriendo la mesa en un error, ante la omisión de leer los informes de las comisiones asesoras, en ese sentido ediles del FA argumentaron la necesidad de reconsiderar la votación y entrar en la discusión general y luego en lo particular, procedimiento que es de estilo en los debates que se realizan en este ámbito”. Sin embargo, la bancada del oficialismo “no permitió la discusión del proyecto en términos generales; por tal motivo, y sin ser contemplada nuevamente, la bancada del FA decidió retirarse de la sala y no participar en la votación de los artículos en cuestión ya que no era la forma adecuada”.

Los ediles frenteamplistas expresaron la necesidad de profundizar las discusiones relacionadas a “la expansión de la ciudad sin una adecuada planificación (y con intereses inmobiliarios claros)”, “acceso a la costa y el derecho de los ciudadanos a disfrutar de la misma”, “proyectos importantes sobre el ingreso a la ciudad sobre la ruta 1 y cómo puede afectar esto a los vecinos de la zona”, “asentamientos irregulares (aparición de nuevos asentamientos y posibles realojos)” y sobre el “barrio histórico y su importancia para nuestra ciudad”.

Según la bancada frenteamplista, “una vez más el Partido Nacional impide la discusión de un tema importante para el departamento en el ámbito donde se debe realizar, que es en la Junta Departamental”.