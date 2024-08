El viernes 16, a las 18.00, en la Casa de Cultura de la Intendencia de Colonia (Rivera 346) de Colonia del Sacramento, el escritor, historiador, docente y periodista Sebastián Rivero Scirgalea presentará el libro de poesía Herida en el paisaje (La Coqueta, 2024). Con esa obra, el escritor coloniense obtuvo el primer premio en la categoría Poesía inédita en los Premios a las Letras 2023 que organiza el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

La presentación estará a cargo de Leonardo Lesci y Raquel Nusspaumer, docentes del Departamento de Literatura del Centro Regional de Profesores del Suroeste.

El polifacético escritor y docente, nacido en Colonia del Sacramento en 1978, desarrolla una prolífica labor dentro de la poesía y la historia, disciplina en la que ha escrito numerosos trabajos en formato de libros y artículos, especialmente centrados en el pasado de Colonia del Sacramento y su región. Además, Rivero incursiona habitualmente en la crónica periodística en numerosos medios, entre ellos la diaria.

Rivero publicó los libros de poesía Cuerpo y sombra de la voz (Revista U, 2003), La cárcel del silencio (Artefato, 2005), Pequeños crímenes cotidianos (Vintén Editor, 2008), Respública (Estuario, 2012), La viajera (Perroverde, 2016), Imagen en la piedra (La Coqueta, 2019) y Jinetes del final (Hurí Ediciones, 2021).

Su obra poética está incluida en las antologías Poesía del litoral (Aldebarán, 2007), Los hijos del fuego. Novísima poesía uruguaya (Caracas, Fundación Editorial El perro y la Rana, 2011), Más instrucciones para el año XIII (Guatemala, Catafixia, 2012), Tierra, cielo y agua: antología de poesía medioambiental (Saras, Yaugurú, 2016), América invertida. An Anthology of Emerging Uruguayan Poets (Albuquerque, University of New Mexico Press, 2016), De divina proporción. Muestra de poesía contemporánea uruguaya (La Coqueta, 2017) y Confiado a un amplio aire. Poemas de Uruguay (Yaugurú, 2019).

Dentro de la investigación histórica y cultural, Rivero editó los libros Antología (sintética) de la poesía coloniense. Desde el siglo XVIII a la actualidad (Revista U, 2000), La Guerra Grande en Colonia (Torre del Vigía, 2007), La modernización en Colonia (Torre del Vigía, 2015) y El Real de San Carlos (Torre del Vigía, 2018).