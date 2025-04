El pasado miércoles, el expresidente Luis Lacalle Pou participó en un encuentro con empresarios que organizó el sector del Partido Nacional (PN) que impulsa la candidatura de Guillermo Rodríguez como intendente de Colonia.

La postulación de Rodríguez, quien durante este período se desempeñó como secretario general de la comuna coloniense, es impulsada por el grupo que lidera el actual intendente de Colonia, Carlos Moreira, quien estuvo presente en ese encuentro con Lacalle Pou, al igual que lo hizo el diputado por ese sector, Mario Colman.

Tras ese encuentro, el moreirismo emitió un comunicado de prensa en el cual aseguraba que Lacalle Pou había expresado apoyo a Rodríguez. “En su intervención, Lacalle Pou manifestó su respaldo a la candidatura de Rodríguez y se refirió a la gestión del actual intendente. 'Mi opinión personal es que Colonia merece continuar con esta gestión, lo digo como militante del Partido Nacional y como militante de la coalición'”.

Tras la difusión de ese comunicado, María de Lima, también candidata a intendenta de Colonia por el PN, cuestionó al moreirismo “por falta de responsabilidad” y por “no cumplir con lo pactado con el ex presidente de la República acerca de no difundir audios ni testimonios de ese encuentro”.

En diálogo con la diaria, De Lima recordó que “hace pocas semanas Lacalle Pou también participó en un encuentro que organizamos con empresarios, y él nos dijo que autorizaba tomar fotografías pero no registrar grabaciones de sus dichos, y ese mismo pedido se lo hizo posteriormente al sector de Rodríguez”.

El comunicado emitido por el moreirismo no habría sido visto con buenos ojos por Lacalle Pou, quien llamó telefónicamente a De Lima tras haberse enterado de la existencia del mismo. “El ex presidente me dijo: '¿No podrás creer que yo hice eso?', y que sus declaraciones ´habían sido sacadas de contexto'”. “Obviamente que Lacalle pidió la continuidad del partido en Colonia, tal como lo hizo en el encuentro que organizó nuestro sector”, agregó.

El moreirismo “no cumplió con la palabra a nuestro ex presidente de la República, que es la autoridad máxima de nuestro partido”, entonces “a mi me preocupa si hace eso con él, ¿qué le podemos cumplir a la gente?”, expresó la candidata nacionalista.

Asimismo, De Lima lamentó que el sector que lidera Carlos Moreira “se enoja porque uno no está de acuerdo con algunas cosas de su gestión al frente de la Intedencia de Colonia o lo critica la falta de inversión que ha realizado en Turismo”. “Ellos se ponen inquietos, porque realmente no están seguros de lo que hacen” al frente de la comuna coloniense, y “nosotros necesitamos gobernantes seguros, serios y responsables”, y “yo cuando hablo o digo algo que no estoy de acuerdo de la gestión departamental, lo hablo porque hay números que nos avalan”, remató.