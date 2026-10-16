Destacada actuación de Artístico Tangó en el 20° Festival Internacional de Folclore Ashpa Súmaj de Argentina

La delegación de Carmelo participó en tres escenarios diferentes y brindó talleres de cultura y candombe para más de 300 participantes.

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La agrupación Artístico Tangó, de Carmelo, obtuvo el segundo puesto en el 20° Festival Internacional de Folclore Ashpa Súmaj, que se desarrolló entre el 6 y el 12 de octubre en Santiago del Estero, Argentina.

Este grupo de danza escénica y percusión es una compañía especializada en candombe, fundada en 2017 en Carmelo. Se distingue por ser la única de estas características en el departamento de Colonia y la región. Desde sus inicios trabaja con el objetivo de “rescatar, descentralizar y mantener viva la cultura del candombe, promoviendo su desarrollo y difusión desde el interior del país”.

El festival Ashpa Súmaj, que alcanzó este año su vigésima edición, reunió delegaciones provenientes de más de 25 países y a más de 6.000 artistas. Polonia, Filipinas, México, Bolivia, Colombia y Estados Unidos, entre otros, fueron los países que tuvieron representación.

Durante el evento, Artístico Tangó participó en tres escenarios distintos de Santiago del Estero, donde mostró y “hizo conocer” la música afrouruguaya.

En diálogo con la diaria, el director responsable del grupo, Facundo Chollet, dijo que esa participación “fue una experiencia increíble”, en la que “el público se abrió a conocer y explorar nuestra cultura de una manera maravillosa”.

Además de las distintas actuaciones, Chollet comentó: “Realizamos un taller en la Escuela de Comercio, donde nos esperaron más de 300 estudiantes, que vistieron el lugar con banderas de nuestro país y experimentaron la música y la danza”.

El director de Artístico Tangó agregó que “esa no fue la única vez, ya que, en otras jornadas durante nuestra estadía en Argentina, otra gran cantidad de participantes de todo el mundo participaron en nuestros talleres”.

Chollet manifestó que, “más allá del gran resultado que obtuvimos, nos fuimos con el corazón lleno por haber compartido con las demás delegaciones momentos súper enriquecedores”.

“Por primera vez en 20 años de su realización, el candombe dijo presente en el festival, y no fue en vano”, destacó.

Los artistas que participaron en el festival en representación de Artístico Tangó fueron Antonella Ferreira, Camila Blanco, Cinthia Mattos, Lara Maidana, Ludmila Nara, Magdalena Colo, Rita Alvarado, Bruno Seijas, Iván Pereyra, Leandro González, Lucas Bonini, Nicolás Sarachu y Matías Funes, con la dirección responsable de Facundo Chollet.