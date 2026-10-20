Este sábado se realizará una correcaminata para apoyar construcción del liceo 3 de Colonia del Sacramento

La actividad será en la Plaza del Reloj, con inscripción gratuita y abierta a todo público.

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), Filial Colonia Departamental, realizará el sábado 24 de octubre la segunda edición de la correcaminata “3K x el Liceo 3: tres liceos, un compromiso por la convivencia”, con la colaboración de los centros de estudiantes de los liceos 1 y 2 y del Centro Regional de Profesores.

La actividad se desarrollará en la plazoleta Alberto Boerger, conocida como Plaza del Reloj, en Colonia del Sacramento. Las inscripciones comenzarán a las 14.30 y la largada está prevista para las 16.30. La participación será gratuita y abierta a todo público. Además, habrá sorteos con premios para quienes participen, y las primeras 100 personas que confirmen su inscripción recibirán una remera de regalo.

La segunda edición de la correcaminata tiene como uno de sus objetivos celebrar la inclusión de la construcción del liceo 3 en el presupuesto educativo, un reclamo que, según los organizadores, llevó más de 15 años de organización y movilización, con participación de Fenapes.

La iniciativa también busca poner nuevamente en discusión las condiciones de infraestructura y la disponibilidad de recursos humanos y materiales en los liceos de Colonia del Sacramento, según explicaron referentes de Fenapes. En particular, la construcción de un tercer centro de educación secundaria es planteada como una medida necesaria para atender la sobrepoblación estudiantil que afecta a los liceos 1 y 2.

Desde la organización sostienen que la concreción de este proyecto muestra la importancia de la participación colectiva para impulsar demandas de la comunidad educativa. En ese sentido, la correcaminata pretende reunir a estudiantes, familias, docentes y vecinos, y fortalecer los vínculos entre las instituciones.

Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse mediante el formulario disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/QYkEKULRWJDFhD2EA.