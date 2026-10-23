Junta de Colonia homenajeará a Homero Viera, Rafael Vega Laborde y al atleta Gaspar Geymonat

La sesión comenzará con un reconocimiento a Geymonat por su trayectoria, continuará con un homenaje al exedil Vega fallecido recientemente y culminará con un tributo al exdiputado frenteamplista Homero Viera.

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Este viernes, la Junta Departamental de Colonia realizará tres instancias de reconocimiento, en el marco de sesiones extraordinarias convocadas para abordar cada uno de los homenajes.

La primera actividad comenzará a las 19.00, cuando el legislativo departamental recibirá en régimen de comisión general a Gaspar Geymonat, con el objetivo de reconocer su exitoso desempeño deportivo. Geymonat es un atleta coloniense, oriundo de Campana, especializado en pruebas de fondo, tanto en pista como en ruta.

En segundo término, a las 19.30 se realizará un homenaje en memoria del exedil Rafael Vega Laborde, fallecido recientemente.

Por último, a las 20.00 la Junta Departamental rendirá homenaje al exdiputado por Colonia Homero Viera, fallecido el sábado 18 de julio, a los 76 años, en Rosario, su ciudad natal.

Viera fue un reconocido dirigente del Frente Amplio y del Movimiento de Participación Popular. Su trayectoria estuvo marcada por la militancia política y social, que comenzó desde muy joven, así como por su compromiso con la izquierda y el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. A partir de 1972 permaneció 12 años en prisión. Tras el retorno de la democracia, retomó su actividad política en el departamento de Colonia, donde se desempeñó como edil en la entonces Junta Local de Rosario y posteriormente como diputado.

Nacido y criado en Rosario, Viera mantuvo un fuerte vínculo con su ciudad. Era padre del actual senador frenteamplista Nicolás Viera.