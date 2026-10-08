Volver a mirar: Eduardo Davit expone fotografías del Frontón Real de San Carlos

La muestra reúne imágenes realizadas durante el proceso de puesta en valor del histórico edificio, con una mirada centrada en sus espacios, detalles, texturas y huellas del paso del tiempo.

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Durante meses, el fotógrafo coloniense Eduardo Edu Davit acompañó con su cámara el proceso de transformación del Frontón Real de San Carlos. De ese recorrido surge Volver a mirar, una exposición que se instaló en la fotogalería de la Plaza 25 de agosto de Colonia del Sacramento y que propone detenerse en los detalles del centenario y emblemático edificio.

La muestra reúne fotografías de sus espacios, texturas y marcas dejadas por el paso del tiempo, además de incorporar algunas imágenes antiguas que permiten establecer un diálogo entre el pasado y el presente del lugar.

“Tuve la oportunidad de acompañar fotográficamente la obra del Frontón durante todo este tiempo. Y estar ahí, volver una y otra vez, hizo que empezara a mirar el edificio de otra manera”, explicó Davit.

El fotógrafo señaló que su intención fue ir más allá del registro de las obras y encontrar “esos momentos, esos detalles, esas texturas y esas huellas que cuentan algo de la historia del lugar”.

De allí surge el nombre de la exposición. Volver a mirar, sostuvo, busca precisamente proponer una nueva mirada sobre un edificio conocido, pero observado desde otra perspectiva.

Davit también incorporó fotografías antiguas porque, según explicó, el Frontón “no empieza hoy”, sino que forma parte de una historia más amplia vinculada al Complejo Mihanovich y al desarrollo histórico de Colonia. La exposición coincide con una etapa decisiva en la recuperación del edificio.

Patrimonio recuperado

La Intendencia de Colonia lleva adelante una intervención cuya inversión ronda los 200 millones de pesos, financiados íntegramente con recursos de la comuna. Las obras serán inauguradas la próxima semana, en el marco de la competencia internacional de pelota vasca.

El proyecto prevé además un espacio para unos 1.000 espectadores, accesos mediante escaleras y ascensores, y el funcionamiento de distintas dependencias públicas, entre ellas la Dirección de Deportes, la Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo, y el Archivo Histórico de Colonia del Sacramento. En el exterior se proyecta una plaza pública y un estacionamiento para unos 100 vehículos.

El Frontón Real de San Carlos formó parte del Complejo Mihanovich, creado por Nicolás Mihanovich a comienzos del siglo XX.