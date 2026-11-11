Intendencia de Colonia extenderá programa Uruguay Impulsa hasta marzo de 2027

La decisión alcanza a 195 beneficiarios que trabajan en ese programa; edil del FA expresó que “si falta personal para cumplir los cometidos básicos” de la comuna, “hay que hacer llamado para ingreso de funcionarios”.

La Intendencia de Colonia extenderá durante cuatro meses el programa Uruguay Impulsa, por lo que las 195 personas que actualmente participan en la iniciativa continuarán desarrollando tareas hasta marzo de 2027. El anuncio lo hizo el intendente Guillermo Rodríguez, quien, en el marco de una rueda de prensa, confirmó que el gobierno departamental asumirá la totalidad del financiamiento de esta nueva etapa, que demandará unos cuatro millones de pesos mensuales.

La decisión permitirá que los beneficiarios cuenten con cuatro meses adicionales de ingresos económicos, correspondientes a diciembre, enero, febrero y marzo, una vez finalizada la etapa financiada conjuntamente con el gobierno nacional. Para instrumentar la prórroga, la intendencia deberá comunicar formalmente su resolución a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y al Congreso de Intendentes antes del 16 de noviembre.

Rodríguez explicó que la comuna resolvió utilizar el plazo máximo de extensión habilitado por la normativa y mantener a todas las personas que se encuentran trabajando actualmente en el programa, seleccionadas mediante el sorteo realizado en junio.

“Son 190 personas, 190 familias que pueden gozar por lo menos de cuatro meses más de tranquilidad”, expresó el jefe comunal, quien consideró que la decisión es beneficiosa tanto para los participantes como para la administración departamental.

El intendente señaló que la continuidad de estas personas también permitirá reforzar distintas tareas en el departamento durante los meses de mayor actividad. Entre ellas mencionó el mantenimiento de las playas y las tareas que desarrollan los municipios y las distintas direcciones de la intendencia.

“Nosotros siempre pensamos en extenderlo. Estábamos en la duda porque podíamos extenderlo un mes, dos meses, tres o cuatro”, dijo Rodríguez. Agregó que al tomar la resolución consultó con los alcaldes del departamento, de quienes recibió su respaldo.

La inversión mensual estimada ronda los cuatro millones de pesos, que hasta ahora se cubrían mayoritariamente con aportes del gobierno nacional. Durante los cuatro meses adicionales, el costo será asumido íntegramente por la administración departamental, lo que representa una erogación aproximada de 16 millones de pesos.

Rodríguez adelantó que esta nueva etapa se denominará Colonia Impulsa y que la continuidad del programa responde también a las necesidades de funcionamiento de la comuna. “A nosotros nos ha venido muy bien este programa”, afirmó.

Escasez de personal

Por su parte, el edil del Frente Amplio Emmanuel Martínez, en diálogo con la diaria, manifestó que no está en contra de la extensión del programa, aunque consideró que la intendencia debería revisar su política de incorporación de personal y hacer llamados para cubrir las necesidades permanentes de los servicios municipales.

Martínez señaló que Uruguay Impulsa, que surgió como una respuesta a las dificultades laborales durante la pandemia de covid-19, terminó convirtiéndose en una herramienta de funcionamiento habitual para los gobiernos departamentales.

A su entender, la incorporación de un componente de capacitación en esta nueva edición es un aspecto positivo, porque apunta a facilitar la inserción laboral de los participantes una vez finalizado el programa. Sin embargo, cuestionó que la intendencia utilice a estas personas para desarrollar tareas que deberían estar contempladas entre las responsabilidades de los funcionarios municipales. “Pasó a ser como una estructura más al servicio del gobierno municipal y departamental”, afirmó.

El edil sostuvo que los participantes hacen trabajos que deberían ser cubiertos por personal de la comuna y advirtió que la finalización de cada edición del programa repercute directamente en el mantenimiento de los espacios públicos.

Como ejemplo, mencionó que algunos actores políticos municipales plantean la necesidad de extender Uruguay Impulsa para poder llegar en mejores condiciones a la temporada de verano. “Menos mal que se estira un mes más el programa, porque si no, ¿cómo llegamos a la temporada de verano?”, señaló al cuestionar que algunos servicios básicos dependan de la continuidad de estas iniciativas.

En ese sentido, Martínez planteó que la situación podría responder a insuficiencias presupuestales o a problemas de gestión de la administración departamental. También cuestionó que, con los recursos que maneja la intendencia, no se pueda asegurar el cumplimiento de cometidos básicos como la recolección de residuos y el mantenimiento de los espacios públicos. “No podemos perder de vista que esto es un extra, pero lo lógico sería que con la plantilla que tiene la intendencia alcanzara para cumplir esa función”, expresó.

Finalmente, aclaró que su planteo no apunta a cuestionar a quienes participan en el programa ni a desconocer la importancia de que puedan mantener sus ingresos durante algunos meses más. “Si falta personal para cumplir los cometidos básicos de la intendencia, hay que hacer llamados para el ingreso de funcionarios”, concluyó.

Alta cantidad de inscripciones

Para la edición 2026, un total de 3.962 personas se inscribieron en el departamento de Colonia para acceder a alguno de los 195 cupos disponibles del programa Uruguay Impulsa, la iniciativa de trabajo protegido impulsada por el gobierno nacional en coordinación con las intendencias departamentales.

En Colonia del Sacramento se anotaron 1.078 personas, mientras que en Carmelo lo hicieron 1.055. Les siguieron Juan Lacaze con 517 inscriptos, Nueva Palmira con 302, Rosario con 222, Nueva Helvecia con 184, Tarariras con 160, Ombúes de Lavalle con 156, Florencio Sánchez con 105, Colonia Valdense con 59, Conchillas con 57, Cufré con 32, La Paz con 23 y Miguelete con 12, según detalló Radio del Oeste.

La cantidad de postulantes supuso una relación de más de 20 aspirantes por cada cupo disponible en el departamento.