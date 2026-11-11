Representantes de la lista 11 del sector Activos presentaron propuestas para las elecciones del BPS en Colonia

Lorena Luján y Luis Arijón, suplentes de la lista 11 para las elecciones del BPS, el 10 de noviembre, en recorrida por Colonia del Sacramento.

Lorena Luján y Luis Arijón destacaron los avances alcanzados en el período de 34 años de representación de los trabajadores en ese organismo y defendieron la ampliación de derechos en la seguridad social.

De cara a las próximas elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), que se desarrollarán el domingo 22, representantes de la lista 11, del sector Activos, estuvieron en el departamento de Colonia para dar a conocer los principales lineamientos de su propuesta electoral. Pusieron el foco en la defensa de los derechos adquiridos, la ampliación de la protección social y la búsqueda de mecanismos que permitan fortalecer el financiamiento del sistema de seguridad social.

La lista 11 tiene como titular a Carlos Clavijo, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines desde hace más de 24 años, quien desde 2024 se desempeña como director del BPS al frente del Equipo de Representación de los Trabajadores (ERT), tras la renuncia de Ramón Ruiz al cargo.

Lo acompañan Lorena Luján, representante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y del Consejo de la Federación de Funcionarios del Estado; Gabriel Nánchez, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos; Micaela Caraballo, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social; Luis Arijón, de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios, y Pablo Abisab, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza Privada.

En el marco de la sesión del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT del martes 10 en Colonia del Sacramento, Luján y Arijón fueron los encargados de recorrer distintas localidades colonienses y conversar con medios locales sobre la propuesta de la lista de los trabajadores.

Luján, primera suplente de la lista, señaló que la instancia electoral “representa una oportunidad para recordar el camino recorrido durante los 34 años de representación de los trabajadores en el organismo”, así como para “transmitir a la población los objetivos y propuestas que impulsan desde ese espacio”.

La representante de los trabajadores de la salud sostuvo que “los planteos de la lista están vinculados a una trayectoria basada en la responsabilidad, la transparencia y la suficiencia de las prestaciones, sin perder de vista la necesidad de continuar avanzando en derechos”. En ese sentido, manifestó que “desde ese sector no se promueven iniciativas que impliquen retrocesos ni recortes de derechos”.

“Resulta impensable plantear una reducción de las prestaciones que garantizan la protección de las personas, al recordar que la seguridad social debe contemplar las distintas etapas de la vida”, expresó Luján, y añadió: “La seguridad social tiene que ver con la protección social desde antes de que nacemos hasta después de que morimos”.

Luján destacó la conformación de la lista, encabezada por Carlos Clavijo y acompañada por suplentes de Montevideo y del interior del país. “Es una integración heterogénea, que reúne a hombres y mujeres, trabajadores del ámbito público y privado, y representantes de los sectores de la industria, el comercio y los servicios”.

Para Luján, esa diversidad “resulta fundamental a la hora de elaborar propuestas que contemplen las distintas realidades laborales y permitan avanzar en materia de derechos y cobertura”.

Ampliar la protección social y mejorar las prestaciones

Por su parte, Arijón explicó que buena parte de la plataforma electoral “tiene como punto de partida un documento aprobado por el congreso del movimiento sindical el año pasado, que también sirvió como base de discusión durante el último diálogo social”.

Entre los principales desafíos, mencionó “la necesidad de continuar ampliando la protección social, mejorar las jubilaciones y avanzar en aspectos vinculados al sistema de cuidados”.

Con relación al sistema de cuidados, Arijón advirtió sobre las dificultades que enfrenta el país y señaló que “existen miles de personas a la espera de capacitarse como asistentes personales y numerosas familias que aguardan la posibilidad de contar con ese servicio para atender a niños o adultos mayores”.

También hizo referencia a los planteos vinculados a la edad de retiro y “a la necesidad de recuperar la garantía de los 60 años”, además de mejorar los niveles de las prestaciones jubilatorias.

No obstante, sostuvo que “para avanzar en una mayor cobertura y en mejores prestaciones resulta imprescindible discutir cómo se financia el sistema de seguridad social”.

El representante indicó que “desde el movimiento sindical se viene planteando la necesidad de revisar el mecanismo de aporte patronal”, que actualmente se calcula sobre la masa salarial y no sobre las ganancias de las empresas.

Según Arijón, ese aspecto merece “especial atención debido a la realidad de las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan una importante cantidad de puestos de trabajo, pero que también enfrentan dificultades para incorporar personal debido al peso de los costos tributarios”.