Secretariado del PIT-CNT sesionó en Colonia del Sacramento, de cara a las elecciones del BPS

Marcelo Abdala reclamó mejorar los montos de las jubilaciones y remarcó “las dificultades” que enfrentan los sindicatos en el interior del país.

Este martes, el secretariado ejecutivo del PIT-CNT sesionó en Colonia del Sacramento, en el marco de una recorrida nacional que busca fortalecer la actividad sindical en el interior del país y mantener encuentros con los plenarios departamentales.

En ese marco, la dirigencia sindical también desarrollaría asambleas y reuniones en varias localidades colonienses, entre ellas Tarariras, Juan Lacaze, Carmelo y Conchillas, con el objetivo de difundir la propuesta de la representación sindical que competirá en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), que se desarrollarán el domingo 22.

En diálogo con medios locales, el presidente de la central sindical, Marcel Abdala, explicó que el secretariado ejecutivo “viene desarrollando reuniones mensuales en distintos puntos del país”, una práctica que ya incluyó visitas a departamentos como Cerro Largo, Artigas, Salto, Paysandú, San José, Treinta y Tres y Lavalleja. Según señaló, el objetivo “es avanzar en la descentralización de la actividad sindical y fortalecer los plenarios departamentales”, que constituyen la dirección del PIT-CNT en cada territorio.

Durante este mes, las visitas a distintas localidades están marcadas principalmente por la campaña de cara a las elecciones del BPS. En ese contexto, Abdala convocó a los trabajadores “a respaldar masivamente la lista 11, impulsada por el movimiento sindical”. “Es la lista de la clase trabajadora, que es aquella que ha empujado todos los avances de seguridad social que existen al momento y también que va a seguir empujando los que tienen que existir”, expresó.

El dirigente sostuvo que “la seguridad social constituye una herramienta fundamental para proteger a los trabajadores frente a situaciones de desempleo, enfermedad y otras contingencias”. En ese sentido, consideró que “el sistema necesita mejorar tanto la suficiencia como la calidad de sus prestaciones”.

Entre los principales aspectos a atender, mencionó “los montos que perciben quienes ingresan al seguro de desempleo y la necesidad de garantizar jubilaciones dignas para las personas que trabajaron durante toda su vida”. Abdala señaló que actualmente “muchos jubilados atraviesan dificultades económicas debido a los bajos ingresos que reciben”.

Críticas a la reforma jubilatoria y la edad de retiro

Consultado acerca de la reforma jubilatoria impulsada por el anterior gobierno, Abdala recordó que la central sindical “se opuso a la elevación generalizada de la edad de retiro hasta los 65 años, al considerar que la medida no contemplaba las diferentes realidades laborales que atraviesan los trabajadores”.

Como ejemplo, mencionó la situación de personas que pierden su empleo cuando tienen poco más de 50 años y encuentran enormes dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.

“Una cosa es quedarse con enormes dificultades para reinsertarse en el mercado de trabajo, quedarse en el hambre hasta los 65 años, que poder jubilarse a los 60 como existía antes de esta ley tan expropiatoria de los derechos de los trabajadores”, afirmó.

No obstante, destacó que en el marco del diálogo social sobre seguridad social “se logró abrir la posibilidad de que determinados trabajadores puedan optar por jubilarse a los 60 años cuando esa alternativa les resulte conveniente”. Para Abdala, este aspecto también demuestra la importancia de fortalecer la representación de los trabajadores en los ámbitos de decisión.

La actividad sindical en el interior

Consultado sobre el diagnóstico que hace el secretariado del PIT-CNT acerca de la situación que atraviesan los sindicatos en el departamento de Colonia, Abdala destacó el esfuerzo que realizan los trabajadores y referentes gremiales que desarrollan su militancia en el interior del país.

El dirigente sindical advirtió sobre “situaciones de persecución antisindical y discriminación hacia quienes buscan organizar colectivos de trabajadores en el ámbito privado”. “Muchas veces en la actividad privada se tienen que enfrentar a formas notorias de persecución antisindical, porque muchas veces hay una cultura de discriminación de la labor sindical”, sostuvo.

Abdala expresó que “la organización colectiva resulta fundamental para equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores, ya que la negociación individual deja a los trabajadores en una situación de mayor desigualdad”.

En ese sentido, reivindicó el papel de los sindicatos como actores fundamentales de la democracia y del desarrollo económico del país. “Cuando le va bien a la población trabajadora, le va bien al país”, afirmó.