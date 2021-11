No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El colectivo Pinches Artistas suma más de 25 integrantes con una fuerte impronta de migración. Tiene como sede el taller ubicado en Cerrito 549, en Ciudad Vieja, pero reúne a artistas y escritores de Colombia, México, Uruguay, Perú, Burkina Faso, Brasil, Argentina, Venezuela, República del Congo y Chile. Desde junio trabaja en una obra reflexiva conjunta de textos y gráfica en grabado que componen el “Pinche Calendario”.

La idea base de esta serie sobre hechos no contemplados en los calendarios tradicionales apunta a “generar prácticas artísticas, cómo desindustrializarnos, cómo concebir el tiempo a nuestra forma, en la manera en que podamos, y no ya desde un calendario que te condiciona y te estructura con ciertas fechas desde la historia, qué se festeja, cómo se marca el tiempo. Esto tampoco coincide con los sucesos que aún siguen abiertos, como los desaparecidos, por ejemplo, en el caso uruguayo y de otros países. Entonces, el calendario nace contestatario: festeja los logros, como la legalización del aborto en Argentina, y recuerda lo que en cierta manera está presente aunque no figura”, explica Jorge Galaviz.

Historia otra

Reordenando el ciclo de noviembre a diciembre, un calendario de 14 meses, se reconstruye el tiempo conmemorando eventos de peso (alzamientos civiles, abolición de la esclavitud) y denunciando crímenes de lesa humanidad (golpes de Estado, genocidios), propuestos desde los diferentes contextos por los colaboradores, sin contar las listas cotejadas y revisadas en equipo. “Es una relectura en común de nuestro tiempo y algunas de nuestras fechas emblemáticas”, apuntan. En su proceso invitaron a escritores y artistas visuales de diversa procedencia para darle un contenido más amplio. Además de no obedecer a un año en particular, marcado con el símbolo de infinito, al ser hecho con una placa grabada permite su reproducción y que continúe vigente. La tirada inicial, de 72 ejemplares, fue financiada con la preventa. Para un segundo proyecto se propone incluir otras lenguas y dialectos. El calendario grabado cuesta $1.500.

La primera presentación se realizará en el marco de la feria cultural Cósmica, en Tribu (Maldonado 1858) este sábado. Tendrá formato de happening con lectura de textos, mesa de reflexión y la proyección de videoarte. Más adelante el calendario volverá a ser el foco de un evento en el Centro Cultural de España (Rincón 629), el 27 de noviembre a las 15.00, que incluirá un taller para niños y adolescentes, y de otro más en el Castillo de Parque Rodó la primera semana de diciembre.

Recorrido por la memoria LGBTIQ+

El viernes a las 19.00 Fabricio Guaragna invita a participar en Momentum, una de las propuestas ganadoras del Fondo de Apoyo a Proyectos Artísticos con Perspectiva LGBTIQ+ de la Intendencia de Montevideo. Este recorrido busca visibilizar y compartir las experiencias, anécdotas e historias que forman parte del legado activo de esa comunidad: “Transitaremos por la ciudad de una manera diferente, acompañades de las drag queens Astromelia, Pady Jeffy, Mariza Regia, La Mixtura, Lilith Doko y la memoria”.

Para sumarse basta enviar nombre completo por Whatsapp al 092 767 259; el cupo es limitado. La caminata comienza en Jackson y Luis Piera, pasa por Maldonado y Frugoni, de allí se toma un ómnibus hasta Fernández Crespo, van hasta el Palacio Legislativo y recorren Avenida del Libertador hasta Uruguay y Rondeau. El último tramo se dirige a la plaza Cagancha.

Aconsejan llevar calzado cómodo, agua y tarjeta STM cargada. La actividad es gratuita y se va a hacer una sola vez con estas paradas y artistas.

Feria de paisajismo y decoración

“Margarita oriental”, también conocida como uruguayita o Grandelia orientalis –flor nativa de pétalos amarillos que soporta sequía, lluvia, viento, y una especie prioritaria de conservación–, es el nombre que lleva la primera edición de la feria Le Jardin, que anuncia para el sábado 6 de noviembre, de 10.00 a 16.00, el vivero situado en Camino Carrasco y Cooper. La iniciativa de hacer una muestra partió de la arquitecta y paisajista Adriana Jourdan, que se unió con el paisajista Gustavo Gervasi, propietario de Le Jardin, para darle el entorno adecuado. La feria congregará una veintena de emprendimientos de gastronomía, arte, jardinería y decoración; al mismo tiempo se brindarán talleres relacionados. Se suspende en caso de lluvia.

Vuelve la Feria Floral de La Paz

La plaza de la ciudad de La Paz, Canelones, florecerá este sábado de 11.00 a 20.00. Se podrá conseguir plantas cultivadas por floricultores japoneses o nikkei (descendientes) y a partir de las 15.00 habrá demostraciones de la cultura japonesa: artes marciales, danza, música, gastronomía, ikebana y bonsái, así como origami y ceremonia del té.

La entrada es libre, pero es requisito hacer el recorrido con tapabocas. Las actividades en espacios cerrados tendrán cupos limitados por orden de llegada.

Café solidario

Este jueves es la edición número 11 de Café Solidario, la iniciativa del Grupo Centro que esta vez destinará lo recaudado a la adquisición de materiales para usuarios del Centro Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas y el Centro Tiburcio Cachón de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social. Con lo que se obtenga durante la jornada se van a adquirir audífonos para personas con baja audición y filtros terapéuticos especializados para personas con discapacidad visual.

La campaña está activa en locales adheridos de Centro, Cordón y Ciudad Vieja.