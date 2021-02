Sebastián Magallanes se dedicaba al turismo receptivo, es decir, como guía independiente paseaba por Montevideo a los extranjeros que llegaban. La pandemia evidentemente paralizó esa salida laboral. “Siempre me gustó la actividad turística con un perfil social”, explica este egresado de la Universidad del Trabajo. En su momento hizo bicitours y caminatours con ese enfoque: “El relato de Uruguay de los últimos años lo hizo conocido como un país de vanguardia por su agenda de derechos, y las agencias no mostraban esa parte, quizás porque les resulta difícil. Como a mí me interesa esa perspectiva y no tenía mucha competencia, y había muchos extranjeros que buscaban verlo reflejado en la ciudad, vi que yo se los podía mostrar en esta modalidad de turismo comunitario en que se contacta a gente que cuenta su historia personal o relacionada a algún colectivo”.

La propuesta procuraba hacer tangibles algunos logros sociales. “Los llevaba, por ejemplo, a la Plaza de la Diversidad. Ahí les hablaba de la ley de matrimonio igualitario, la ley trans; o los llevaba al Museo de las Migraciones y les contaba sobre los nuevos migrantes en nuestro país –cubanos, dominicanos, venezolanos–, las expectativas y las ilusiones con las que venían. Utilizando la ciudad como trampolín, daba cuenta de un fenómeno social. Lo mismo con cooperativas de vivienda en las que una persona contaba su vivencia. Lo interesante, más allá de mostrar el edificio o la casa, era justamente ver cómo había hecho junto con otras un proceso para satisfacer su derecho a la vivienda. Ya el concepto, a muchos del primer mundo, les parecía revolucionario”.

Cuando sobrevino la crisis, Magallanes reinventó esta dinámica para el público local, y pensó que con el uruguayo podría sumar contenidos, ya que partían de una base común. “Entonces voy a hacer las mismas temáticas pero con un abordaje más profundo. Principalmente hilvano historias de actores locales, les doy un contexto y trabajo en la coherencia y la cohesión. Me inquietan las cuestiones sociales”, recalca este estudiante de la Licenciatura en Turismo de la Universidad de la República, que prepara su tesina justamente acerca de turismo comunitario en la capital.

El próximo bicitour de patrimonio musical, al que convoca para el sábado 6 de marzo a partir de las 16.00, partirá de la plaza Independencia. Al cruzar, el bailarín de tango y candombe Luis Olivera, que vive en el Palacio Salvo, oficiará de guía por el singular edificio. “La cumparsita” ocupará buena parte de las anécdotas y reflexiones de esta primera parada, ya que, además de ir a conocer el monumento cercano, se repasarán los hitos del antiguo café y confitería La Giralda, así como del bar Fun Fun.

Además del tango, el bajo, la calle Yerbal y la modernización de la ciudad con la construcción de la rambla, el guía hará otra parada ineludible para referirse a la música popular y a Jaime Roos en la esquina de Durazno y Convención. En el ex Conventillo del Medio Mundo, Ivonne Quegles, concejal del barrio y una referente de la zona, que vivió el famoso desalojo, aportará su visión del candombe y de la cultura afrouruguaya. Un tramo más adelante, en Curuguaty, la renovada peatonal del candombe, podrán apreciar los murales, la casa de Alfredo Zitarrosa, y verán la relación de Carlos Gardel con el barrio. Al final del paseo Mathías Silva, director de la comparsa C1080, explicará a los visitantes los alcances de la agrupación, que implementa diversas acciones sociales (como una olla popular) y artísticas desde su casa cultural. El encuentro culminará con los tambores sonando.

El paseo completo dura unas tres horas y tiene una dificultad media-baja; son 22 cuadras entre Ciudad Vieja y Barrio Sur en las que utilizan bicicletas para hacer más ágil la experiencia. Quien tenga rodado propio, puede llevarlo, y el ticket quedará en 600 pesos; de lo contrario, Magallanes se lo proveerá (tiene Orange Bike) y el paseo costará 800 pesos. Lo recaudado será repartido entre los vecinos involucrados.

La idea de Magallanes es hacer tours de patrimonio musical cada sábado, pero eso está sujeto a la disponibilidad de los participantes/narradores. Próximamente, a través de su cuenta de Instagram @tripuruguay, en la que promete “turismo a tu medida”, anunciará un recorrido por cooperativas de vivienda en Ciudad Vieja. Para contactarlo: [email protected] y 094800930.